Ajax en AS Monaco dichtbij transfer Caio Henrique

Ajax heeft eenprincipieel akkoord bereikt met AS Monaco voor de transfer van de Braziliaanse linksback Caio Henrique, maar een persoonlijk akkoord moet nog worden bereikt.

Ajax heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met AS Monaco over de transfer van Caio Henrique . De Amsterdammers zijn een bedrag van negen miljoen euro overeengekomen voor de 28-jarige linksback, waarbij de transfersom via bonussen nog kan oplopen tot 9,5 miljoen euro.

Een persoonlijk akkoord is er nog niet, maar Jordi Cruijff onderneemt gesprekken met Henrique over een verbintenis tot medio 2029 of 2030. De Braziliaanse back lijkt open te staan voor een overstap naar Amsterdam. Henrique speelt sinds de zomer van 2020 voor Monaco, dat destijds acht miljoen欧元 betaalde. In de afgelopen zes jaar maakte hij 211 optredens voor de Fransen met 41 assists.

Zijn contract loopt tot volgend jaar zomer. Henrique heeft eerder ook gespeeld voor Atlético Madrid, Grêmio en Fluminense, maar kwam maar één keer in de eerste elftal van Madrid. Als hij het persoonlijk akkoord bereikt, moet hij de linksbackpositie van Ajax versterken. Ajax heeft dit seizoen onder meer Owen Wijndal, Takehiro Tomiyasu en Lucas Rosa op die positie ingezet.

Oleksandr Zinchenko raakte kort na zijn aankomst zwaar geblesseerd. Tomiyasu en Zinchenko vertrekken deze zomer, terwijl een vertrek van Wijndal mogelijk is





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Ajax AS Monaco Caio Henrique Transfer Linksback Jordi Cruijff

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