Ajax boekt overtuigende uitzege op Heracles Almelo

Ajax heeft met een overtuigende 0-3 overwinning op Heracles Almelo laten zien dat ze weer op de goede weg zijn. Mika Godts en Steven Berghuis waren de doelpuntenmakers. Takehiro Tomiyasu kreeg een rode kaart.

Ajax heeft in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo een overtuigende overwinning behaald, waarmee het vertrouwen in de ploeg is hersteld na een periode van mindere resultaten. De ploeg van trainer Oscar García domineerde de wedstrijd en liet Heracles, de huidige hekkensluiter van de Eredivisie , kansloos. De eindstand van 0-3 weerspiegelt de overmacht van Ajax , waarbij de doelpunten werden gemaakt door Mika Godts en Steven Berghuis .

De wedstrijd was tevens een speciale avond voor Remko Pasveer, de doelman van Heracles, die tegen zijn oude club speelde en het doel moest verdedigen tegen zijn voormalige teamgenoten.\Trainer García voerde enkele wijzigingen door in de basisopstelling, waarbij Ko Itakura en Oscar Gloukh een plek kregen in het middenveld, samen met Jorthy Mokio. Sean Steur begon hierdoor op de bank. In de aanval kreeg Wout Weghorst opnieuw de voorkeur boven Kasper Dolberg. Ajax creëerde al snel kansen in Almelo, maar de openingstreffer liet even op zich wachten. Jorthy Mokio miste een goede kans, waarna Wout Weghorst overkopte. Remko Pasveer wist een vrije trap van Berghuis te keren, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Mika Godts scoorde na een mooie aanval, gevolgd door een doelpunt van Berghuis, die de voorsprong van Ajax vergrootte. Heracles bleek kwetsbaar en bood Ajax veel ruimte, waardoor de ploeg de gelegenheid kreeg om de wedstrijd te domineren en de eerdere teleurstellingen te vergeten. Gloukh was actief in het spel en had voor rust nog een goede kans, maar Pasveer hield zijn doel schoon.\In de tweede helft zette Ajax de aanvalsgolf voort. Berghuis scoorde zijn tweede doelpunt van de wedstrijd na een assist van Gloukh. Ajax kreeg vervolgens nog kansen om de score verder uit te breiden, maar Mokio kopte net naast en Weghorst raakte de paal. Ook Godts zag zijn schot door de lat gekeerd worden. In de slotfase kreeg Ajax echter een tegenvaller te verwerken toen Takehiro Tomiyasu een rode kaart kreeg na een overtreding op Lequincio Zeefuik. Dit betekent dat Tomiyasu het duel met NAC Breda moet missen. Ondanks de rode kaart was de overwinning voor Ajax een welkome opsteker. De ploeg kon weer vertrouwen tanken en de weg naar boven in de Eredivisie vervolgen, hoewel de ploeg voorlopig op de vijfde plaats blijft staan. De overwinning was belangrijk voor de moraal van de ploeg en geeft de supporters een positief gevoel. Het is duidelijk dat Ajax vastbesloten is om de prestaties te verbeteren en de strijd om de top van de competitie voort te zetten





