Ajax bevestigt driejarig contract met veelbelofte Charly van Oosterhout tot 2029

Ajax tekent zestienjarige spits Charly van Oosterhout voor drie jaar, tot medio 2029. De oude AZ‑talent presteerde afgelopen seizoen opvallend voor de onder‑16‑ploeg met achttien doelpunten in 23 duels en kreeg al kansen bij de onder‑17. Directeur Marijn Beuker prijst zijn doelgerichte spel, technische vaardigheid en veelzijdigheid als spits en aanvallende middenvelder. De club heeft grote verwachtingen en gelooft dat hij zich binnen de jeugdacademie verder kan ontwikkelen tot toekomstige eerste‑teamspeler.

Ajax heeft een nieuwe belofte binnengehaald en bevestigt de ondertekening van de zestienjarige spits Charly van Oosterhout. De jongeman tekende een driejarig contract dat loopt tot medio 2029, een overeenkomst die via de officiële kanalen van de club werd bekendgemaakt.

Van Oosterhout kwam in de zomer van 2025 van de jeugdopleiding van AZ naar Amsterdam, waarna hij direct werd geïntegreerd in de onder 16‑selectie van Ajax. In het afgelopen seizoen maakte hij 23 interlands voor het Ajax Onder‑16‑team en scoorde hij maar liefst achttien doelpunten, een indrukwekkend rendement voor een speler van zijn leeftijd. Daarnaast werd hij tweemaal ingezet voor de onder 17‑afdeling, waar hij al een glimp liet zien van zijn aanvalsdrang en afwerkingskwaliteit.

Directeur voetbal Marijn Beuker sprak zijn enthousiasme uit over de ontwikkeling van de spits: "Charly speelt sinds afgelopen zomer in onze jeugdopleiding en heeft een sterk debuutseizoen achter de rug. Hij is een doelgerichte spits die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Hij is technisch vaardig, bewaart goed het overzicht in en rond het strafschopgebied en leeft voor het maken van doelpunten.

" Beuker benadrukte dat Van Oosterhout niet alleen over een scherp instinct voor het net beschikt, maar ook beschikt over de tactische intelligentie om zich te bewegen tussen de lijnen, waardoor hij zowel als spits als aanvallend middenvelder effectief kan opereren. Zijn vermogen om ruimtes te creëren, gecombineerd met een uitstekend balcontact en koelbloedigheid in de afwerking, maakt hem tot een veelzijdige aanvallende bedreiging voor elke tegenstander.

Ajax heeft grote verwachtingen van de jonge aanvaller en gelooft dat hij zich de komende jaren verder zal ontwikkelen binnen de befaamde jeugdacademie van de club. Beuker verklaarde: "Wij zijn ervan overtuigd dat Charly zich de komende jaren verder kan ontwikkelen en hebben er vertrouwen in dat hij binnen Ajax mooie stappen zal zetten.

" Het contract tot 2029 biedt zowel de speler als de club stabiliteit en de mogelijkheid om samen te werken aan een continue groei, waarbij de jeugdopleiding van Ajax haar reputatie als kweekvijver voor toptalent wil behouden. Met zijn combinatie van doelgerichtheid, technische vaardigheid en volwassen spelinzicht wordt Van Oosterhout gezien als een potentiële toekomstig eerste‑teamspeler, een investering die de club op de lange termijn wil laten renderen.

De volgende fase van zijn carrière zal zich richten op verdere integratie in de hogere jeugdteams, met als uiteindelijk doel de overstap naar het eerste elftal wanneer hij klaar is om de uitdagingen van het hoogste niveau aan te gaan





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