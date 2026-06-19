Ajax betaalt meer voor Caio Henrique dan eerder werd gemeld

Een ander bedrag voor de Braziliaanse verdediger Caio Henrique, die overstapt van AS Monaco naar Ajax. De transfersom zou om tien miljoen euro gaan, plus drie miljoen euro aan bonussen.

Een ander bedrag voor Caio Henrique , de Braziliaan die overstapt van AS Monaco naar Ajax . Volgens het Franse sportmedium gaat de transfersom om tien miljoen euro, plus drie miljoen euro aan bonussen.

De Amsterdammers zouden dus een aanzienlijk hogere som moeten betalen dan eerder werd gemeld. Henrique beschikt over een contract bij AS Monaco dat doorloopt tot medio 2027. Hij speelde vijf interlands voor Brazilië en kwam afgelopen seizoen 34 keer in actie voor Les Monégasques. De verdediger heeft ook een verleden bij onder meer Atlético Madrid, Grêmio en Fluminense.

Hij moet Ajax volgend seizoen een kwaliteitsinjectie geven op de linksbackpositie. Volgens Mike Verweij lag de oorspronkelijke transfersom rond de negen miljoen euro en kon deze door bonussen oplopen tot 9,5 miljoen euro. De overstap van Henrique naar Ajax lijkt er echter wel te komen, al is er nog een persoonlijk akkoord nodig om de transfer definitief te maken





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