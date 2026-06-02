Ajax benoemt Míchel tot nieuwe hoofdtrainer

Ajax kiest voor de Spaanse coach Míchel, na afwijzing van namen als Guardiola, Bosz en Slot. Hij brengt eigen staf mee en krijgt assistent om club weer naar Europees succes te leiden.

Met de komst van Míchel haalt Ajax een van de meest gezochte coaches binnen, meldt clubwatcher Mike Verweij. De technisch directeur van de Amsterdammers had verschillende namen op zijn verlanglijst staan, waaronder de succesvolle Pep Guardiola, de voormalige Rotterdamse coach Peter Bosz en de momenteel bij Feyenoord actieve Arne Slot.

Volgens Verweij bleken al deze kandidaten om uiteenlopende redenen niet haalbaar, waardoor de zoektocht uiteindelijk bij Míchel eindigde. De Spaanse trainer, die de afgelopen jaren als hoofdtrainer van Girona in de tweede Spaanse divisie heeft gewerkt, kreeg de opdracht om de club naar een hoger niveau te tillen. Zijn contract werd dinsdag officieel bekendgemaakt en hij neemt meteen een stuk van zijn eigen staf mee, net zoals zijn voorganger Francesco Farioli dat deed.

Daarnaast zal Ajax een eigen assistent toevoegen om de nieuwe trainer te ondersteunen bij de dagelijkse voorbereidingen en tactische analyses.



Míchel treedt aan als opvolger van Óscar García, die de Amsterdammers recent nog naar de Conference League play‑offs loodste en zo een plek in de Europese competitie veiligstelde. Tijdens het voorgaande seizoen stond García onder andere John Heitinga en Fred Grim voor de bank in de Johan Cruijff Arena.

De nieuwe assistent‑trainer van Ajax, die eerder ervaring heeft opgedaan bij de Conference League‑finalist Rayo Vallecano en bij SD Huesca, zal nauw samenwerken met Míchel om het speelconcept van de club te vernieuwen. De verwachting is dat de Nederlandse club onder leiding van de Spaanse coach een aantrekkelijker, aanvallend voetbal zal presenteren, waarbij jonge talenten de kans krijgen om door te breken.





De aanstelling van Míchel wordt door vele deskundigen gezien als een gedurfde stap voor Ajax, die de afgelopen jaren wisselende resultaten kende in binnenlandse en Europese competities. De nieuwe trainer heeft bewezen dat hij teams kan laten groeien en heeft een reputatie opgebouwd als taktisch flexibel en sterk in het ontwikkelen van jonge spelers. Met zijn ervaring in de Spaanse tweede divisie en eerdere successen bij clubinrichting en scouting, hoopt Ajax een stevige basis te leggen voor de komende seizoenen.

De club hoopt met deze keuze niet alleen de huidige ploeg te versterken, maar ook een duidelijke voetbalidentiteit te creëren die aansluit bij de traditie van aanvallend, attractief voetbal waar de Amsterdammers om bekend staan





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