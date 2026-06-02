Ajapstelt nieuwe hoofdtrainer Míchel in tot 2028

Ajax heeft een nieuwe hoofdtrainer: Miguel Ángel Sánchez Muñoz, bekend als Míchel, tekent een contract tot medio 2028. Hij komt van Girona, waar hij eerder succesvol was maar recentelijk degradeerde. Technisch directeur Jordi Cruijff kiest voor een frisse start na een rampseizoen, met een schonere selectie en een terugkeer van Daley Blind mogelijk. Interim-trainer Óscar García vertrekt. Ajax speelt volgende seizoen in de Conference League.

Ajax heeft een nieuwe hoofdtrainer. Miguel Ángel Sánchez Muñoz, kortweg Míchel , gaat definitief aan de slag in de Johan Cruijff ArenA als opvolger van Óscar García.

Dat bevestigt Ajax via de officiële kanalen. Míchel tekent een contract tot medio 2028. Jordi Cruijff, technisch directeur van Ajax, gebruikte zijn eerste maanden in de Johan Cruijff ArenA om zich te oriëneren op een trainer voor volgend seizoen. Namen als Andoni Iraoli, Iñigo Pérez en zelfs Arne Slot werden genoemd, terwijl ook een langer verblijf van interim-trainer García tot de mogelijkheden leek te behoren.

De keuze is nu gevallen op Míchel, wiens komst de laatste weken definitief vorm kreeg. Míchel komt over van Girona, waar zijn contract afliep. Ajax betaalt geen transfersom voor de geboren Madrileen. Met Girona degradeerde hij op dramatische wijze uit La Liga, nadat hij niet zo lang geleden de Spaanse top bestormde met de Catalaanse club.

Vorig seizoen was Girona nog tegenstander van PSV en Feyenoord in de Champions League. Bij Ajax kan Míchel een frisse start maken. Dat is nodig ook, na het rampseizoen in Amsterdam. Cruijff is van plan om de bezem door de selectie te halen, nu plaatsing voor de Conference League(-voorrondes) binnen is.

Zeker vijftien spelers staan op de nominatie om verkocht dan wel (opnieuw) verhuurd te worden. Een speler die in het kielzog van Míchel zou kunnen terugkeren naar Ajax, is Daley Blind. De komst van Míchel betekent dat interim-trainer Óscar García volgend seizoen niet voor de groep zal staan. Hij doet in elk geval een stap terug en zal niet meer betrokken zijn bij de hoofdmacht.

Of García terugkeert als coach van Jong Ajax, is afwachten. Ajax eindigde in mei op de vijfde plek in de Eredivisie en dwong via de play-offs een ticket voor de Conference League af. Daardoor beginnen de Amsterdammers op 23 juli aan de tweede voorronde en staat de start van de voorbereiding op 22 juni gepland. Míchel zal op 7, 8 of 9 augustus zijn debuut maken in de Eredivisie. Dan start het nieuwe seizoen in Nederland





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