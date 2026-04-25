AI-chatbots en medisch advies: een gevaarlijke combinatie volgens AI-expert

AI-expert Marietje Schaake waarschuwt voor het gebruik van chatbots zoals ChatGPT voor medisch advies. De informatie is vaak onbetrouwbaar en kan leiden tot verkeerde diagnoses en behandelingen. Privacyrisico's en onnauwkeurigheden in algoritmen versterken de waarschuwing.

De opkomst van AI-chatbots zoals ChatGPT heeft geleid tot een groeiende trend waarbij mensen deze tools gebruiken voor medisch advies . AI-expert Marietje Schaake waarschuwt echter krachtig tegen deze praktijk, benadrukkend dat de betrouwbaarheid van deze chatbots voor medische diagnoses en behandelingen verre van voldoende is.

Schaake, die een achtergrond heeft als Europarlementariër en nu onderzoek doet aan Stanford University in Silicon Valley, wijst op het gevaar dat mensen de door chatbots verstrekte informatie klakkeloos overnemen zonder deze te verifiëren bij een gekwalificeerde arts. Dit kan leiden tot verkeerde zelfdiagnoses, ongeschikte behandelingen en potentieel ernstige gezondheidsrisico's. De snelheid en toegankelijkheid van chatbots zijn aantrekkelijk, maar mogen nooit ten koste gaan van de noodzakelijke professionele medische beoordeling.

Het is essentieel om te onthouden dat deze tools geen vervanging zijn voor de expertise en het oordeel van een arts. Schaake's waarschuwing wordt versterkt door het feit dat de data die door gebruikers in chatbots worden ingevoerd, vaak worden opgeslagen op servers in het buitenland. Dit roept vragen op over privacy en databeveiliging, vooral gezien de gevoelige aard van medische informatie. De mogelijkheid dat persoonlijke gezondheidsgegevens in verkeerde handen vallen of worden misbruikt is een reëel risico.

Bovendien wijst Schaake op het feit dat de algoritmen die chatbots gebruiken, niet altijd accuraat zijn en soms zelfs onjuiste of verzonnen informatie kunnen genereren. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld een experiment uitgevoerd waarbij ze een niet-bestaande huidaandoening aan een chatbot voorlegden. Tot hun verbazing werd deze fictieve aandoening direct opgenomen in de database van de chatbot en als een valide diagnose gepresenteerd. Dit illustreert de potentieel gevaarlijke onnauwkeurigheid van deze systemen.

De verleiding om snel antwoorden te zoeken op medische vragen is begrijpelijk, maar het is cruciaal om kritisch te blijven en altijd een arts te raadplegen voor een betrouwbare diagnose en behandeling. Hoewel er anekdotische verhalen zijn van mensen die positieve ervaringen hebben gehad met chatbots voor medische informatie, zoals presentator David Boogerd die een correcte diagnose kreeg voor de blauwe plekken van zijn zoon, benadrukt Schaake dat deze positieve ervaringen uitzonderingen zijn en niet de algemene regel.

De toegang tot medische zorg is niet voor iedereen gelijk, en in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, kunnen de kosten van een bezoek aan een arts een aanzienlijke barrière vormen. Dit kan mensen ertoe aanzetten om hun toevlucht te zoeken tot chatbots, ondanks de risico's. Schaake pleit voor meer bewustwording over de beperkingen en gevaren van het gebruik van AI-chatbots voor medisch advies.

Ze benadrukt dat het belangrijk is om de informatie die chatbots verstrekken altijd te controleren bij een arts en om de privacy van persoonlijke gezondheidsgegevens te beschermen. De ontwikkeling van AI is veelbelovend, maar het is essentieel om deze technologie op een verantwoorde en ethische manier te gebruiken, met respect voor de gezondheid en het welzijn van mensen





