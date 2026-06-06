AI-chatbots als hulp bij WK-voorspellingen: handig maar niet feilloos

Het invullen van een voetbalpool voor het WK met 48 teams is een uitdaging. AI-chatbots kunnen helpen, maar hun voorspellingen zijn niet altijd betrouwbaar door westerse bias en wisselende antwoorden. Experts adviseren om AI alleen voor specifieke vragen te gebruiken en de resultaten te verifiëren met andere bronnen.

Het voorspellen van de uitslagen van het WK voetbal is deze zomer een grotere uitdaging dan ooit. Met 48 teams in plaats van 32, en daardoor meer wedstrijden, voelt het invullen van een voetbalpool als een hele klus.

Sinds de opkomst van AI-chatbots zoals ChatGPT, Claude en Gemini, grijpen steeds meer mensen naar digitale hulp. Maar hoe betrouwbaar zijn die voorspellingen eigenlijk? Expert Ruud Adriaans van BDO waarschuwt dat deze modellen niet specifiek zijn getraind voor sportvoorspellingen. Ze baseren zich op algemene internetdata, wat leidt tot een voorkeur voor westerse en mediagenieke landen.

Zo zou een AI nooit hebben voorspeld dat Marokko in 2022 Spanje en Portugal uitschakelde. Daarnaast kunnen antwoorden variëren per moment; stel dezelfde vraag vijf minuten later en je krijgt een ander resultaat. Peter Neef van Pouletips.nl vergeleek AI-voorspellingen met zijn eigen model op basis van wedkantoorgegevens. Bij de wedstrijd Nederland-Zweden bijvoorbeeld voorspelde ChatGPT 1-1, Claude 2-1 voor Nederland, terwijl Neef zelf op 1-0 voor Oranje rekent.

Bookmakersdata zijn volgens hem betrouwbaarder omdat ze rekening houden met actuele zaken zoals blessures en selecties. Toch zijn zelfs die niet perfect. AI kan wel nuttig zijn voor specifieke vragen, zoals welke Afrikaanse landen onverwacht goed presteren. Gebruik het als een hulpmiddel, maar vertrouw er niet blindelings op.

Zie het als je oom die veel van voetbal weet maar ook wel eens wat googelt. Uiteindelijk moet je zelf bepalen of je zijn advies opvolgt of je eigen onderzoek doet





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