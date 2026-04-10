Ahoy waarschuwt voor drukte: vermijd openbaar vervoer bij K3 Originals middagconcert

Ahoy adviseert bezoekers van het K3 Originals middagconcert op zondag om het openbaar vervoer te vermijden vanwege de Rotterdam Marathon. De waarschuwing geldt niet voor het avondconcert. Autobezoekers moeten ook rekening houden met vertragingen.

Concertzaal Ahoy adviseert bezoekers van het middagconcert van K3 Originals op komende zondag om het openbaar vervoer te vermijden. De reden hiervoor is de gelijktijdige Rotterdam Marathon , die naar verwachting aanzienlijke drukte op de stations zal veroorzaken. Dit kan leiden tot vertragingen en problemen voor concertgangers die met het openbaar vervoer naar Ahoy willen reizen.

Ahoy benadrukt dat de waarschuwing specifiek geldt voor het middagconcert en niet voor het avondconcert van K3 Originals, dat later op de dag plaatsvindt.\Bezoekers die met de auto komen, worden ook gewaarschuwd voor mogelijke vertragingen. Ahoy is weliswaar bereikbaar via afslag 19a vanaf de A15, maar er kan sprake zijn van drukte op de wegen rondom de concertzaal. De concertzaal adviseert bezoekers om rekening te houden met extra reistijd en eventuele files. Een woordvoerder van Ahoy benadrukt dat er alternatieve vervoersopties zijn, zoals busreizen, om de concertlocatie te bereiken. Normaal gesproken reizen duizenden concertgangers met de metro naar Ahoy, maar vanwege de marathon wordt dit nu afgeraden tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Het is dan ook raadzaam om andere vervoersmiddelen te overwegen of eerder van huis te vertrekken.\De reünieconcerten van K3 Originals, met de originele leden Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts, zijn een groot succes. Alle zeventien concerten in Ahoy zijn uitverkocht, wat de populariteit van de Vlaamse meidengroep onderstreept. Fans van alle leeftijden kijken ernaar uit om de bekende K3-hits live te horen en mee te zingen, van 'Oya Lélé' tot 'Kusjesdag'. De comeback van K3, na eerdere succesvolle buitenlandse formaties zoals het Duitse Wir 3 en het Poolse My3, heeft een nostalgische sfeer gecreëerd en een nieuwe generatie fans bereikt. De combinatie van de marathon en de populaire concerten vereist extra planning en flexibiliteit van de bezoekers, maar de concertzaal heeft maatregelen getroffen om de impact van de verkeersdrukte te minimaliseren. Bezoekers worden aangemoedigd om de informatie van Ahoy te volgen en hun reis zo te plannen dat ze veilig en op tijd bij het concert kunnen zijn





