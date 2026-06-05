Agressieve kraai of raaf jaagt angst aan in Oud-West: Vogelbescherming wijst op natuurlijk gebroed

Bewoners rondom het Wilhelmina Gasthuis Terrein in Oud-West worden geconfronteerd met agressieve kraaien of raven die verschillende mensen aanvallen. De Vogelbescherming legt uit dat het gedrag te wijten is aan beschermingsdrang tijdens het broedseizoen en dat het probleem vanzelf zal verdwijnen.

In de wijk Oud-West rondom het Wilhelmina Gasthuis Terrein veroorzaken agressieve kraaien of raven overlast onder bewoners en voorbijgangers. Meerdere mensen zijn aangevallen door het dier, dat naar verluidt enkele dagen lang zijn beschermingsdrang ten opzichte van het nest vertoont.

AT5 ontving talloze meldingen van slachtoffers die klauwen op hun hoofd voelden of achtervolgd werden. Esmée, een 29-jarige bewonster van de Pesthuislaan, beschrijft hoe twee vogels haar abrupt aanvielen toen ze thuisliep. Theresa Drager uit Nieuw-West fietste op de Gerard Borstkade toen een grote bruine vogel haar achterna ging, wat resulteerde in krassen op haar hoofd.

Hoewel de vogel niet zichtbaar was tijdens een bezoek van AT5 aan de straat, bevestigt woordvoerder Saskia Hausel van Vogelbescherming dat kraaien tijdens het broedseiziek agressief kunnen zijn om hun nest te beschermen. Volgens Hausel duurt deze fase slechts enkele weken en is het belangrijk voldoende afstand te houden. Niet alle buurtbewoners hebben de vogels gezien of zijn aangevallen, mogelijk dankzij aanwezigheid van honden





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