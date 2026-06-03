Agressieve honden op camperplaats in Oss doden hond van omwonende

De situatie op camperplaats Rusheuvel in Oss is onhoudbaar geworden. Agressieve honden van een 'vaste' bewoner hebben de hond van een omwonende doodgebeten. De buurtbewoners vrezen dat de situatie kan escaleren en hebben al maandenlang klachten bij de gemeente en politie ingediend, maar er is nog geen ingrijpen.

Agressieve honden van een 'vaste' bewoner op camperplaats Rusheuvel in Oss hebben de hond van een omwonende doodgebeten, wat voor woede en angst in de buurt heeft gezorgd.

'Het kan zomaar een van deze dagen escaleren', waarschuwt een buurtbewoner. De bewoners rondom de Rusheuvel worden al maandenlang geteisterd door deze aggressieve honden, die behoren tot een camperhouder die al die tijd op de parkeerplaats verblijft. De situatie is geëscaleerd totdat er een omwonende samen met haar kind in de kinderwagen de hond uitliet en de hond van de 'vaste' camperbewoner uit het niets sprong en de andere hond aanviel.

Het incident heeft de buurtbewoners erg getrefd en ze vrezen dat de situatie onhoudbaar wordt. Ondanks meerdere klachten bij de gemeente en politie is er nog geen ingrijpen





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