Agressie in de ouderenzorg: praktisch boek geeft zorgverleners tools om grenzen te stellen

Verpleegkundige Rianne van Gerven en deskundige Evita Lammers hebben een boek geschreven met praktische tips om agressie in de ouderenzorg aan te pakken. Zij benadrukken dat teams grensoverschrijdend gedrag moeten afkeuren en stellen concrete strategieën voor, zoals vooraf afspraken maken, tijdelijk weggaan bij dreiging en achteraf gesprekken over ongewenst gedrag. Ook pleiten ze voor meer aandacht voor agressiepreventie in de opleiding.

In de ouderenzorg komt agressie veel voor maar blijft vaak onzichtbaar. Verpleegkundige Rianne van Gerven en deskundige sociale veiligheid Evita Lammers hebben daarom een praktisch boek geschreven voor zorgpersoneel.

Van Gerven heeft zelf heftige incidenten meegemaakt, zoals een dreigement met een mes en ongewenst seksueel gedrag. Zij besefte lange tijd niet wat er aan de hand was en sprak nooit over de grensoverschrijdingen. Volgens cijfers van vakbond NU'91 negen op de tien werknemers in de zorg te maken heeft met agressie. In het ziekenhuis zijn er vaak strikte regels, maar in de ouderenzorg, waar veel een-op-een gewerkt wordt, is het probleem minder zichtbaar.

Lammers benadrukt dat het hele team grensoverschrijdend gedrag moet afkeuren, ook bij kleinere incidenten zoals het aanrijden met een rollator. Vaak wordt daarom gelachen, maar als consequent grenzen worden gesteld,لق漉 het patiënten makkelijker zich daaraan te houden. Zelfs wanneer gedrag wordt veroorzaakt door een ziekte, mogen er grenzen zijn, ook al moet het vaker herhaald worden. Het boek geeft concrete tips zoals vooraf afspraken maken en die in gedragsregels vastleggen.

Bij dreigende situaties raadt Lammers aan om strategisch een是什么ться te nemen en even weg te gaan om te nadenken. Bij fysieke agressie is weglopen oké, ook al voelen zorgverleners verantwoordelijk voor patiënten. Ongewenst gedrag moet achteraf besproken worden met een duidelijke boodschap dat het niet meer mag gebeuren. Van Gerven heeft moeten leren dat je altijd op een Incident mag terugkomen.

In de praktijk is dit vaak niet eenvoudig omdat herhaalde gedragingen normaal lijken. Een kwart van de medewerkers overwoog door agressie de zorg te verlaten. De schrijvers hopen dat verpleegkundige-studenten leren wat agressie is, hoe je het herkent en voorkomt, omdat dat nu nauwelijks gebeurt. Van Gerven denkt dat haar stage-incident anders zou zijn verlopen als aggression training in de opleiding aan de orde was geweest





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