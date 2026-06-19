Agrariërs in Putten reageren op stikstofplannen

Agrariërs in Putten zijn onrustig over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ze voelen zich niet betrokken bij het proces en vrezen voor de bestaanszekerheid van hun bedrijven.

De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor veel onrust onder agrariërs. Zo valt het plan ' Aanpak Veluwe ' slecht bij boeren in Putten, waar zo'n 25 agrariërs op trekkers naar het gemeentehuis reden om in gesprek te gaan met wethouder Ewoud 't Jong.

Woensdagochtend zette vier verschillende overheden in Bennekom hun handtekening onder de 'Aanpak Veluwe': een gebiedsgerichte aanpak rondom de Veluwe om minder stikstof uit te stoten en de natuur te herstellen, met een eerste budget van 300 miljoen euro. Maar nog voordat de ondertekening plaats kon vinden, kregen diverse boeren uit de gemeente Putten hoogte van dit plan en gingen tot actie over.

'Toen hebben we verschillende boeren gebeld en zijn we naar het gemeentehuis gegaan', vertelt melkveehoudster Nanda van de Pol. De agrariërs gingen in gesprek met de wethouder, omdat zij zich zorgen maken over de plannen.

'Het was heel dubbel. Wij zijn niet bij het proces betrokken geweest en ik heb niet het gevoel dat er naar de boeren geluisterd is', aldus de 32-jarige Van de Pol. Alette van de Steeg is 28 jaar oud en dus ook nog een jonge boerin.

'Het is heel lastig uit te leggen wat het voor je bedrijf, je familie en je gezin betekent als de gemeente dit ondertekend. Het is ons leven.

' Volgens Van de Pol was de relatie tussen de agrariërs en de gemeente erg goed. 'We hadden veel gesprekken met de wethouder, maar het bleef op een gegeven moment stil. We hebben lang niets gehoord en toen hoorden wij van het plan. Mijn vertrouwen is daarmee erg geschaad.

' Wethouder Ewoud 't Jong was bij de ondertekening van het plan 'Aanpak Veluwe'. 'De samenwerking met agrariërs staat bij ons hoog in het vaandel en in die hoedanigheid heeft het college voorafgaand aan de collegevergadering het gesprek met de agrariërs gevoerd', laat hij weten. 'Het college deelt de zorgen van de agrariërs en wil geen onhaalbare doelstellingen voor zijn rekening nemen. ' Van de Pol maakt zich vooral zorgen over de bestaanszekerheid van haar bedrijf.

'Het voelt als een messteek in mijn rug. Ik voel dat het water ons nog hoger aan de lippen staat', vertelt ze emotioneel.

'Wij kunnen het financieel niet dragen. Het is geen kwestie van het niet willen, maar niet kunnen.

' 'T Jong blijft naar eigen zeggen achter de boeren staan. 'Het college wil laten zien dat het de zorgen van de agrariërs begrijpt en dat het college niet vooruit wil lopen op de mogelijke maatregelen van de Taskforce van het Rijk. ' Maar dat is moeilijk te rijmen. 'Ik had vertrouwen in de gemeente tot deze week.

Wij moeten grote risico's nemen en onze familiegeschiedenis op het spel zetten', reageert Van de Pol.

'Met dit kabinet maak ik me dagelijks zorgen. Het kabinet heeft geen boerenverstand, maar beslist wel over boeren', vult Van de Steeg aan, die wel opgelucht is dat de gemeente niet het volledige protocol heeft getekend. Toch laten de agrariërs het hier niet bij zitten.

'De oplossing zit in verbinden en samenwerken, maar dat moet van twee kanten komen. We moeten een stevig gesprek voeren', aldus Van de Pol





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