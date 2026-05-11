AGF wint kampioenschap Denemarken, Poulsen viert met supporters

AGF heeft na de reguliere competitie al het kampioenschap in Denemarken gewonnen. De ploeg uit Aalborg heeft de zes hoogst geklasseerde ploegen in de eigen competitie verslagen. De coach Poulsen, die in januari 2006 bij SC Heerenveen verkocht werd, keerde terug naar zijn thuisland en naar AGF. Poulsen werd meteen kampioen in zijn eerste seizoen op de bank in Aalborg.

Een stukje duiding: AGF was na de reguliere competitie al de koploper in Denemarken . Vanaf februari speelden de zes hoogst geklasseerde ploegen hun eigen competitie , en AGF was ook daarin de beste.

Zodoende is de club één speelronde voor het einde al zeker van het kampioenschap. De bijnaam van de stad – Smilets By ('De Lachende Stad') werd zondag volop bewaarheid. Voor coach Poulsen werd het een latertje in Aarhus, in de tweede stad van Denemarken is het op grond van zijn grote studentenpopulatie ook op zondagavond gezellig.

'We hebben het samen gevierd met alle supporters, zo moet het ook. Ik was om half vijf 's nachts thuis, volgens mij, en net werd ik wakker met een brede grijns', zo vertelde Poulsen opPoulsen werd in januari 2006 verkocht aan SC Heerenveen. Na 2,5 jaar in Friesland keerde de Deen terug naar zijn thuisland, en naar AGF. In 2020 beëindigde de 35-voudig international zijn carrière, waarna Poulsen zich richtte op een trainersloopbaan.

Afgelopen zomer plukte AGF hem weg bij zijn eerste club Viborg, en dat bleek een gouden zet. In Poulsens eerste seizoen op de bank in Aalborg werd hij meteen kampioen





