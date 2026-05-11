Agenten klagen Affleck en Damon voor smaad wegens शैफCinemaThe Rip:

Agenten vragen schadevergoeding en correctie voor de film The Rip, waarin Affleck en Damon drugsagenten spelen in Florida.

Twee Amerikaanse politieagenten hebben acteurs Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd voor smaad omdat hun film The Ripl te veel zou lijken op een zaak waaraan zij in het echte leven hebben gewerkt.

De agenten eisen daarom een schadevergoeding en een rectificatie. In de film, die ook door de acteurs is geproduceerd, spelen Damon en Affleck twee drugsagenten die in een opslagplaats in het zuiden van de staat Florida op een grote hoeveelheid contant geld stuiten. Dat leidt tot onrust binnen het team waarin zij werken. Daarnaast dreigt ook een drugskartel het geld te komen toe-eigenen.

De film is geïnspireerd op op een zaak uit 2016 waarbij de politie in de stad Miami in Florida miljoenen dollars had gevonden die mogelijk van een marihuana-dealer waren. De agenten die de smaadzaak hebben aangespannen zeggen dat zij voor de politie werkten aan deze zaak. Een van hen was hoofdinspecteur en de ander gaf leiding aan het onderzoeksteam. In de film wordt de naam van deze agenten niet gebruikt.

Ook wordt niet gezegd dat de film het verhaal vertelt van de zaak uit 2016





