Afscheidsbrief van Arne Slot: Dankbaarheid, verlies en vertrouwen in de toekomst van Liverpool

In zijn emotionele afscheidsbrief reflecteert de afgelopen Nederlandse coach van Liverpool op de erfenis van de club, de landstitel van 2022, de tragedie rond Diogo Jota en de ambitie om Liverpool in de Europese elite te houden.

Je loopt onder dat beroemde bord door de Anfield‑tunnel en je wordt overvallen door een mengeling van gevoelens. De verantwoordelijkheid voor een club met een eeuwenoude traditie dringt zich onmiddellijk op, net als de enorme verwachtingen die elke supporter met zich meedraagt.

Liverpool heeft al 134 jaar een onmiskenbare place in het wereldvoetbal, en als coach voelde ik de plicht om die erfenis te eren, te verdedigen en uit te breiden. De vastberadenheid om te strijden, te winnen en successen te brengen aan een wereldwijd publiek, dat overal van Anfield spreekt, was de drijvende kracht achter elke training en elke wedstrijd. Het hoogtepunt van die reis was de landstitel die we in 2022 veroverden.

Niet alleen een trofee, maar een beloning voor het onvermoeibare harde werk, de opofferingen en de toewijding van iedereen binnen de club - van de spelers en staf tot de supporters die elke kantine en elke straat van Liverpool vulden met gezang. Het moment waarop we de beker omhooghielden, voelde bijzonder, omdat jullie, de fans, er ook bij waren; jullie zongen onze liederen, juichten elk doelpunt toe en vierden buiten het stadion, langs de straten die zich verplaatsten naar Anfield.

De herinnering is des te kostbaarder omdat de titel in 2020 niet op de gebruikelijke wijze kon worden gevierd door de coronacrisis. Mijn afscheidsbrief bevat ook de schrijnende gebeurtenissen die ons als club hebben geraakt. Tijdens het titelfeest werd een auto door de menigte geduwd, wat resulteerde in een tragisch incident onder de feestende supporters. Daarnaast verlies ik Diogo Jota, een teamgenoot, vriend en buitengewoon mens die het leven van duizenden fans heeft geraakt.

De manier waarop de Liverpool‑familie Diogo heeft geëerd, het medeleven dat werd getoond en de gezamenlijke herdenking die plaatsvond, zal altijd in mijn herinnering blijven. Het heeft me laten zien dat de band tussen club en supporters veel verder gaat dan voetbal, voorbij de Europese avonden onder de lichten van Anfield. Ik wil mijn dank uitspreken aan de spelers, de technische staf, de clubleiding en de legendes die mij steunden en me bijbrachten in de moeilijke momenten.

Toen ik voor het eerst onder dat bord in de tunnel stond, wist ik welke eisen deze club van mij stelde. Vandaag verlaat ik Liverpool met het geruststellende gevoel dat de club precies is waar ze hoort: in de Europese elite. Het behalen van Champions‑League‑voetbal is een cruciale verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat Liverpool ook in het komende seizoen en daarna op het hoogste niveau kan blijven spelen.

Ik vertrek met volledig vertrouwen in de toekomst en de wetenschap dat we nooit zijn gestopt met streven naar grootsheid. Arne





