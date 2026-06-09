Afscheid van de grootsten: deze sterren spelen hun laatste WK

Een overzicht van de vedettes die deze zomer voor het laatst op een wereldkampioenschap voetbal verschijnen, met verwachtingen en reacties uit hun eigen land.

Op dit wereldkampioenschap zullen meerdere legendarische voetballers hun laatste WK spelen. Dit artikel belicht de grootste afscheidnemende sterren, hun verwachtingen en de reacties uit hun thuisland.

Lionel Messi, nu 38 jaar oud, heeft al aangegeven dat dit waarschijnlijk zijn laatste WK is. In september speelde hij tegen Venezuela zijn laatste interland op eigen bodem, een emotioneel moment.

'Ik ben heel blij om op deze manier te eindigen, van zo'n afscheid heb ik altijd gedroomd. Ik denk niet dat ik hierna nog een WK ga spelen, gezien mijn leeftijd.

' Oud-international Javier Zanetti is echter optimistisch: 'Hij weet beter dan wie dan ook wat het team nodig heeft en speelt met goede spelers om zich heen. Ik weet zeker dat Argentinië, met Messi, een goede kanshebber is voor de wereldtitel.

' Messi blijft de onbetwiste vedette van de wereldkampioen, ondanks zijn leeftijd. Zijn ervaring en leiderschap zijn onmisbaar voor het team. Cristiano Ronaldo, inmiddels 41 jaar, heeft zijn zinnen gezet op een eerste wereldtitel met Portugal. In een interview met CNN bevestigde hij dat dit zijn laatste WK is: 'Zeker weten, want ik ben 41.

Ik heb alles gegeven voor het voetbal en ben al 25 jaar actief. Ik heb alles al bereikt, heb veel records met clubs en het nationale team behaald.

' Met 973 goals in zijn carrière hoopt hij de magische grens van 1.000 te bereiken. De vraag is of hij nog de sterspeler is, of dat ploeggenoot Bruno Fernandes hem voorbij is gestreefd. Fernandes, verkozen tot beste speler van de Premier League, heeft veel respect voor Ronaldo: 'Ik wil het WK winnen, niet alleen voor Portugal, maar ook voor alles wat Ronaldo het voetbal heeft gegeven. Het WK winnen met Ronaldo zou geweldig zijn.

' Neymar, ooit flamboyant en onbezonnen, is nu 33 en geblesseerd. Zijn deelname aan het WK was onzeker, maar hij staat op de lijst. Naar verwachting mist hij de eerste wedstrijd tegen Marokko. Zelf zegt hij: 'Ik weet niet hoe het gaat lopen.

Ik leef van dag tot dag.

' In Brazilië werd een peiling gehouden: 53 procent vond dat Neymar een plek verdiende, vooral jongeren. Oud-international Dodô is kritisch: 'Wie het voetbal niet volgt, vraagt om Neymar in het nationale team, omdat ze niet zien hoe hij speelt.

' Zijn fitheid blijft een zorg. Luka Modric, de sierlijke middenvelder van Kroatië, zag zijn droom van een Champions League-titel met AC Milan niet uitkomen. Zijn contract is nog niet verlengd, en dit WK zou zijn laatste kunnen zijn. Darijo Srna, oud-international, dacht dat Modric vier jaar geleden al afscheid had genomen: 'Maar hij is er nog steeds.

Hij weet zelf wel wanneer hij moet stoppen. Daar is hij slim genoeg voor.

' Mohamed Salah, 32, werd dit seizoen door trainer Arne Slot op de bank gezet bij Liverpool, maar aast op revanche. Hij moet het nieuwe talent Hamza Abdelkarim begeleiden en zal naar verluidt een kamer delen met hem. Salah is nuchter: 'Ik stop met voetballen als ik dat gevoel heb. Als je het mij nu vraagt, dan kan ik door tot mijn 39ste of 40ste.

Maar als ik eerder wil stoppen, doe ik dat. Ik heb al een hoop dingen behaald.

' Manuel Neuer, eigenlijk al gestopt na het EK 2024, keert terug door een blessure van Marc-André ter Stegen. Bondscoach Nagelsmann had Oliver Baumann de eerste keeperrol beloofd, maar nu moet hij genoegen nemen met de tweede plek. Oud-international Uli Stein is kritisch: 'Ik heb diezelfde uitstraling en uitzonderlijke klasse van een paar jaar geleden al een tijdje niet meer bij hem gezien.

' Verder zijn er spelers zoals Virgil van Dijk (34), Kevin De Bruyne (34) en Casemiro (34) die mogelijk hun laatste WK spelen. Van Dijk laat zijn toekomst open: 'Ik kijk niet ver vooruit, heb nog genoeg jaren in mijn carrière te gaan. ' Dit WK belooft een afscheid van een gouden generatie voetballers





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