Afscheid van 16-jarige Jaylen uit Nieuwegein: honderden bijnen erehaag naar voetbalclub

Honderden mensen nemen afscheid van de 16-jarige Jaylen uit Nieuwegein, die overleed aan een hartstilstand in combinatie met drugsgebruik. Familie en vrienden vormen een erehaag van zijn huis naar zijn voetbalclub, terwijl een crowdfunding meer dan 17.000 euro opbrengt voor zijn uitvaart.

Nieuwegein heeft vandaag afscheid genomen van de 16-jarige Jaylen . Familie, vrienden, medescholieren en leden van sv Parkhout vormden een erehaag van zijn huis naar zijn voetbalclub.

Enkele honderden mensen bewezen de laatste eer langs de weg. De stoet werd voorafgegaan door een auto met een muziekbox. Langs de kant van de weg was het muisstil. Een enkeling stak een fakkel af en gaf zo zijn laatste groet.

Het lichaam van de 16-jarige Jaylen werd zaterdag 6 juni gevonden in het water van het Nieuwegeinse Park Oudegein. Hij overleed aan een hartstilstand in combinatie met het gebruik van drugs. Volgens de familie was het drugsgebruik een eenmalige keuze die door zijn onderliggende hartafwijking hem fataal is geworden. Omdat zijn familie niet volledig verzekerd is, is voor zijn uitvaart een crowdfunding opgestart.

Binnen een paar dagen is meer dan 17.000 euro opgehaald.

"Woorden schieten tekort om uit te drukken hoeveel deze steun voor de familie betekent", schrijft zijn familie. Inmiddels is de crowdfundingactie beëindigd. Jaylen was een jongen met dromen, plannen en een heel leven voor zich", schrijft zijn familie op de crowdfundingpagina. Hij was actief bij voetbalvereniging sv Parkhout en leerling aan het Oosterlicht College in Nieuwegein.

"Zijn overlijden heeft een enorme leegte achtergelaten bij iedereen van hem hield", schrijven zij. Ook wil de familie zijn verhaal delen om bewustwording te creëren.

"Zijn overlijden laat zien hoe kwetsbaar het leven kan zijn en hoe belangrijk het is dat jongeren zich bewust zijn van de risico's die drugsgebruik kan meebrengen, zeker in combinatie met onderliggende gezondheidsproblemen.





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