Afscheid nemen: Renate Vos begint eigen toiletwinkel na 30 jaar toiletjuffrouw bij Hema

Renate Vos heeft meer dan dertig jaar gewerkt als toiletjuffrouw bij de Hema, maar de winkel schakelt over naar een poortjessysteem. Haar reactie? Ze start op 14 mei haar eigen openbare toilet in Apeldoorn, compleet met winkel voor kleding. Dit is haar verhaal over haar afscheid en nieuwe begin.

Natuurlijk heb je ook mensen die zeuren en krijg je te maken met vieze toiletten, maar dat weegt niet op tegen al die klanten die leuk zijn.

Al meer dan dertig jaar zorgt Renate Vos (54 jaar) ervoor dat de toiletten bij de Hema en daarvoor de V&D in Apeldoorn altijd schoon zijn. Maar na 11 juli vervalt haar rol als toiletjuffrouw bij de Hema, omdat de winkel overschakelt naar een poortjessysteem. Renate Vos begon als toiletjuffrouw toen ze twintig jaar was en heeft het werk altijd met veel plezier gedaan.

Wat ze zo leuk vindt aan haar werk, is het contact met de klanten: 'Het is altijd gezellig en mensen zijn altijd heel erg dankbaar.

' Volgens Renate ligt het geheim van een goede toiletjuffrouw in klantvriendelijkheid en vrolijkheid. 'Mensen waarderen het als ik ze bij het binnenkomen even begroet met ‘Goedemorgen’ en een praatje met ze maak. Tenzij ik iemand zie met hoge nood, dan zeg ik: ‘Ga maar eerst naar de wc’.

' Hoewel veel mensen Horror vakantie deze rock vinden en noemen, vindt Renate het prima te doen door het schoonhouden na elke klant. 'Natuurlijk gebeuren er weleens ongelukjes, maar dat hoort er gewoon bij, dat ruim ik dan gewoon op. ' Toen duidelijk werd dat de Hema ging verhuizen, vroeg Renate zich af wat dat voor haar baan zou betekenen. Zou ze mee kunnen verhuizen of zou de winkel overgaan op een poortjessysteem?

Haar bedrijfsleider sprak met haar en heeft haar uitleg gegeven wat er aan de hand was. Haar eerste reactie op het slechte nieuws was gelijk: 'Balen! Ik ga dit wel missen, laat ik zelf gewoon gaan kijken naar een pand, want zoveel openbare toiletten zijn er niet in Apeldoorn’. Renate is van plan om op donderdag 14 mei haar eigen toiletlocatie te openen in Apeldoorn.

Er komen vier toiletten in haar vestiging, waaronder een invalidentoilet. Haar nieuwe winkel zal ook kleding verkopen.

'Met alleen de toiletopbrengsten kan ik de vaste lasten niet betalen', legt Renate uit. Ze vindt het een leuke en spannende tijd, omdat ze nu al veel reacties krijgt van mensen die haar zullen blijven volgen: 'Iedereen zegt: 'We komen straks bij jou, hoor'





