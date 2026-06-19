Afghaanse tolken vragen om uitzonderingspositie

Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies in Afghanistan hebben gewerkt, vragen om een uitzonderingspositie binnen het migratiebeleid. Zij krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en vragen om een duurzame verblijfsoplossing.

Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, willen een uitzonderingspositie. Ze hebben te horen gekregen dat zij geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen.

In plaats daarvan krijgen zij een nieuw verblijfsdocument dat maximaal drie jaar geldig is. De Afghaanse tolken stellen dat zij door de samenwerking met de Nederlandse strijdkrachten hun veiligheid, werk en toekomst in Afghanistan zijn kwijtgeraakt en niet kunnen terugkeren. Ze vragen om een uitzonderingspositie binnen het migratiebeleid, omdat hun verblijf direct voortkomt uit werkzaamheden voor Nederland. De tolken wijzen erop dat zij inmiddels werken, belasting betalen en dat hun kinderen onderwijs volgen in Nederland.

Zij maken zich zorgen dat de nieuwe regels leiden tot onzekerheid over hun toekomst en die van hun gezinnen. Ze roepen de Nederlandse overheid op om hun groep te erkennen als een bijzondere categorie en te zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing





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Afghaanse Tolken Uitzonderingspositie Migratiebeleid Verblijfsvergunning Duurzame Verblijfsoplossing

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