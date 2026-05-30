AFCA Supportersclub reageert op voorstel om 40%-kortingsregeling af te schaffen

De AFCA Supportersclub heeft gereageerd op het voorstel van de Eredivisie CV (ECV) en Coöperatie Eerste Divisie (CED) om de 40%-kortingsregeling voor uitsupporters af te schaffen. De supportersvereniging van Ajax spreekt van een mogelijke 'onacceptabele' beslissing en roept de clubdirecteuren op om verstandig te stemmen.

Eerder sprak Supporterscollectief Nederland al hun zorgen uit over deze ontwikkeling. Met de 40%-kortingsregeling krijgen uitsupporters korting op de prijs van het wedstrijdticket in verband met de verplichte combi om naar het uitduel te reizen. De Eredivisie CV (ECV) en Coöperatie Eerste Divisie (CED) hebben echter een voorstel gedaan om deze regeling af te schaffen.

'Dit alles zonder voorafgaand overleg met supportersorganisaties. Zowel de totstandkoming als inhoud van het voorstel wijzen erop dat de ECV en CED maling hebben aan supporters. In 2024 kwamen de ECV en CED ook al met een voorstel, waardoor de uitwedstrijden fors in prijs zouden stijgen. Destijds werd er ook geen overleg gevoerd met de supportersorganisaties, zo stelt AFCA Supportersclub.

'Wij gaven in die periode dat dit een gebrek aan respect is naar supporters. Dit geldt ook voor het voorstel dat nu op tafel ligt. En aangezien het de tweede keer in twee jaar tijd is durven we ook te stellen dat het de ECV en CED ontbreekt aan lerend vermogen. Aanstaande donderdag (4 juni) gaan clubdirecteuren hun stem uitbrengen over het voorstel om de regeling af te schaffen.

'Daarom doen wij de oproep: Beste clubdirecteuren, stem verstandig. Stem vóór uitsupporters. Stem tégen afbraak van het Nederlandse voetbal', aldus de supportersvereniging van Ajax.

'Afschaffing van de combikorting is voor de AFCA Supportersclub onacceptabel. Indien dit gebeurt, dan beraden wij ons op verdere acties.





