Advocaat relativeert nederlaag Curaçao tegen Schotland: 'Leermoment voor WK'

Dick Advocaat, bondscoach van Curaçao, ziet de 4-1 nederlaag tegen Schotland in de aanloop naar het WK-debuut als een leermoment. Ondanks een rode kaart voor Jurgen Locadia en kritiek op de scheidsrechter, blijft de 78-jarige coach optimistisch over de kansen van zijn ploeg op het wereldkampioenschap.

Ruim twee weken voor het WK-debuut voor Curaçao tegen Duitsland (14 juni) bleek Schotland op Hampden Park te sterk voor de ploeg van bondscoach Dick Advocaat .

De oefenwedstrijd eindigde in een 4-1 nederlaag voor de Caribbean-eilanden, maar Advocaat tilt niet te zwaar aan de uitslag.

'We wisten van tevoren dat het zwaar zou worden, een uitwedstrijd tegen Schotland, maar we hebben het in de eerste helft heel goed gedaan', zei de 78-jarige coach in gesprek met de BBC. Na een sterke start, waarin Tahith Chong de score opende, kreeg Curaçao een flinke klap te verwerken toen Jurgen Locadia met rood van het veld werd gestuurd.

'Toen we met tien man kwamen te staan, werd het erg moeilijk voor ons en dan zie je het verschil in kwaliteit tussen Schotland en ons. We hebben een aantal goede dingen laten zien, maar er zijn ook duidelijk verbeterpunten. Het belangrijkste is dat we hier als team van leren.

' Advocaat, die met Rangers in 1999 en 2000 de Schotse beker won op Hampden Park, had gemengde gevoelens bij de terugkeer naar het iconische stadion. 'Met Rangers heb ik hier mooiere momenten beleefd', gaf hij glimlachend toe. 'Maar het voelt altijd goed om weer terug te zijn. ' De rode kaart van Locadia, diep in de eerste helft, veranderde de wedstrijd volledig.

Hoewel Advocaat de situatie niet goed kon beoordelen, had hij kritiek op de leiding.

'Ik heb het idee dat de scheidsrechter niet gewend was om op dit niveau te fluiten', aldus de oudste bondscoach op het komende WK over de Georgische arbiter Goga Kikacheishvili. Desondanks ziet de oefenmeester positieve punten voor de toekomst.

'Ook met elf tegen elf hadden we hier met 4-1 kunnen verliezen. Het is een leermoment voor ons.

' Curaçao bereidt zich nu intensief voor op het WK-debuut in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg speelt in Groep C, waar het op 14 juni in Houston aantreedt tegen Duitsland. Andere tegenstanders zijn Argentinië en Australië. Advocaat benadrukt dat de focus ligt op progressie en teamspirit.

'We zijn een jonge ploeg met veel potentieel. Deze wedstrijd toont aan waar we staan en waar we aan moeten werken.

' De bondscoach hoopt dat zijn spelers de ervaring van Hampden Park meenemen naar het mondiale podium. 'Het is een voorrecht om op het WK te spelen. We moeten elke minuut benutten om te groeien.

' De nederlaag tegen Schotland was de eerste test in de aanloop naar het toernooi. Curaçao speelt nog een oefenwedstrijd tegen een nog te bepalen tegenstander voordat het naar de VS vertrekt. De verwachtingen zijn realistisch, maar de ambitie is groot.

'We willen laten zien dat we niet zomaar deelnemen', besluit Advocaat. 'We strijden voor het eiland en voor het voetbal.





