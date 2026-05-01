Advocaat-generaal steunt Vitesse in strijd om proflicentie

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseert om het eerdere oordeel van het gerechtshof in Arnhem te bevestigen, wat Vitesse een stap dichter bij toelating tot het betaald voetbal brengt. De toekomst van de club hangt nog steeds af van de uitspraak van de Hoge Raad en de goedkeuring van de overname door regionale investeerders.

De toekomst van voetbalclub Vitesse hangt nog steeds aan een zijden draadje, maar er is een belangrijke stap gezet in de juridische strijd om toelating tot het betaald voetbal.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft geadviseerd om het eerdere oordeel van het gerechtshof in Arnhem te bevestigen. Dit gerechtshof had vorig jaar geoordeeld dat Vitesse opnieuw toegelaten moet worden tot het professionele voetbal. Hoewel de Hoge Raad niet verplicht is om dit advies te volgen, wordt in de praktijk meestal wel gehoor gegeven aan de conclusie van de advocaat-generaal. Een positieve uitspraak van de Hoge Raad zou betekenen dat Vitesse volgend seizoen daadwerkelijk in de competitie kan starten.

Echter, voorzitter Claudia Lap van de Raad van Commissarissen benadrukt dat er nog geen reden is tot juichen.

'Deze zaak kent nog geen winnaars', aldus Lap. 'Tijd is en blijft onze vijand. We willen niet tijdelijk spelen, maar definitief.

' De zaak draait om de intrekking van de proflicentie van Vitesse door de KNVB eerder dit jaar. De KNVB nam deze beslissing vanwege financiële problemen en twijfels over de stabiliteit van de club. In een eerdere rechtszaak oordeelde de rechter nog in het voordeel van de KNVB, maar het gerechtshof in Arnhem draaide dit oordeel om. De advocaat-generaal is nu van mening dat het gerechtshof in Arnhem juridisch correct heeft gehandeld door de beslissing van de KNVB te verwerpen.

De advocaat-generaal stelt dat het gerechtshof de vereiste terughoudendheid in acht heeft genomen bij de beoordeling van de besluiten van de licentiecommissie en de beroepscommissie van de KNVB. Dit betekent dat de KNVB niet voldoende bewijs heeft geleverd om de intrekking van de licentie te rechtvaardigen. De KNVB heeft inmiddels laten weten kennis te hebben genomen van het advies en zal dit zorgvuldig bestuderen.

De voetbalbond is het niet eens met de conclusie van de advocaat-generaal en betwist de beoordeling van het gerechtshof. Naast de juridische strijd met de KNVB, staat Vitesse voor de uitdaging om de overname door vijf regionale investeerders, de 'Sterkhouders', af te ronden. Deze overname is cruciaal voor de financiële stabiliteit van de club en het voldoen aan de licentievoorwaarden voor het komende seizoen.

Vitesse heeft een verzoek tot goedkeuring van de overname ingediend bij de KNVB, maar er is nog geen definitief antwoord. Als de overname wordt goedgekeurd, beschikt Vitesse over de benodigde financiële middelen om te starten aan het nieuwe seizoen. Mocht de overname echter worden afgekeurd, dan dreigt opnieuw een onzekere toekomst voor de club. Lap benadrukt het belang van een snelle beslissing over de overname.

'We hebben in de voorbereiding op het nieuwe seizoen iedere week nodig', aldus Lap. De komende weken zullen cruciaal zijn voor Vitesse, waarbij de Hoge Raad en de KNVB de sleutel tot de toekomst van de club in handen hebben. De club heeft het afgelopen seizoen afgesloten op een vijftiende plaats in de eerste divisie, en was dicht bij het bereiken van de play-offs, maar de onzekerheid over de toekomst blijft een grote zorg





