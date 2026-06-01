Advocaat Geert-Jan Knoops voorwaardelijk geschorst door tuchtcollege

De Raad van Discipline Amsterdam heeft advocaat Geert-Jan Knoops voorwaardelijk geschorst voor vier weken vanwege ernstige tuchtrechtelijke overtredingen, waaronder het niet adviseren van een cliënt over risico's en excessive declaraties. Zijn vrouw Carry krijgt een berisping.

Advocaat Geert-Jan Knoops is voorwaardelijk geschorst voor vier weken door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Dit is de eerste tuchtmaatregel die aan de Eindhovense advocaat wordt opgelegd.

De voorwaardelijke schorsing gaat in op het moment dat Knoops opnieuw in de fout gaat, en is gekoppeld aan een proeftijd van twee jaar. Binnen die termijn mag hij zich niet opnieuw schuldig maken aan een overtreding, anders wordt de schorsing van vier weken daadwerkelijk ten uitvoer gelegd.

Het tuchtcollege rekent het Knoops zwaar aan dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op het aanzienlijke risico om zijn verklaring ingrijpend te wijzigen, terwijl er al een duidelijke en andersluidende verklaring in het strafdossier zat. Daarnaast heeft hij 'excessief voor de verrichte werkzaamheden gedeclareerd'. Hij heeft zijn cliënt voorafgaand aan de werkzaamheden geen inschatting gegeven van de totale kosten of maandelijkse urenoverzichten verstrekt. Volgens het tuchtcollege is dit 'ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar'.

Ook aan zijn vrouw, advocaat Carry Knoops, legt de Raad van Discipline een berisping op. In een aparte civiele zaak bepaalde de rechtbank in Amsterdam in april dat het advocatenechtpaar een deel van de advocatenkosten moet terugbetalen aan een ex-cliënt. Die terugbetaling betrof een bedrag van iets meer dan 95.000 euro. De combinatie van het civiele oordeel en de tuchtmaatregel onderstreept de ernst van dewijze waarop de cliënt van het echtpaar mogelijk is behandeld.

De voorwaardelijke schorsing van Geert-Jan Knoops is meteen van kracht, met een proeftijd van twee jaar waarbinnen hij zichCorrect moet gedragen om een daadwerkelijke schorsing te voorkomen





