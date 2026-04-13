Advocaat beschuldigt Fortuna Sittard van forceren Tunjic met blessure

De advocaat van Luka Tunjic beschuldigt Fortuna Sittard van het forceren van de speler met een liesblessure, wat nu een operatie vereist. De speler speelde tegen zijn zin en voelt zich benadeeld door de club.

Advocaat van Luka Tunjic beschuldigt Fortuna Sittard van het forceren van de speler, ondanks een aanhoudende liesblessure. De speler, die al langer met pijn kampte, zou tegen zijn zin zijn opgesteld, met ernstige gevolgen. De advocaat stelt dat Fortuna Sittard al op de hoogte was van de blessure, maar de speler toch heeft laten spelen, wat nu resulteert in een 'ingrijpende' behandeling en mogelijk zelfs een operatie. De kwestie kwam aan het licht nadat trainer Danny Buijs openlijk sprak over de situatie, waarop de advocaat reageerde met een gedetailleerd verhaal en beschuldigingen. Tunjic zelf voelde de pijn, maar de club ontkende de ernst van de blessure in eerste instantie. De speler vreesde voor zijn toekomst en de mogelijkheid van chronische klachten.

De advocaat geeft aan dat de speler in eerste instantie geen problemen wilde veroorzaken met de club en daarom bleef trainen ondanks de pijn. Na een onafhankelijk onderzoek in Duitsland, werd de speler doorverwezen naar ArboPro uit Kerkrade voor een derde diagnose. Deze diagnose stelde dat de klachten geleidelijk zouden afnemen, maar dit bleek niet het geval. Tunjic gaf na deze diagnose aan nog steeds pijn te ervaren. Ondanks deze signalen werd hij toch opgesteld, zelfs in een uitwedstrijd tegen AZ, waarbij de druk van de club groot zou zijn geweest. De advocaat benadrukt dat Tunjic tegen zijn advies in heeft gespeeld en dat er nu een brief naar de club is gestuurd met het bericht dat de speler tot 30 april niet beschikbaar is en een operatie nodig heeft.

De advocaat vreest dat de liesblessure de loopbaan van de speler kan schaden. Hij legt uit dat een liesblessure chronisch kan worden en ernstige gevolgen kan hebben voor de toekomst van een voetballer. De advocaat beschuldigt Fortuna van het niet adequaat handelen rondom de blessure en het in gevaar brengen van de gezondheid van de speler.

De situatie rondom Luka Tunjic en Fortuna Sittard werpt een schaduw over de club. De advocaat van de speler geeft details over de druk die de club op de speler zou hebben uitgeoefend om te spelen, ondanks de aanhoudende pijn. De beschuldigingen suggereren een gebrek aan aandacht voor de gezondheid van de speler en de ernst van de blessure. De advocaat benadrukt dat Tunjic bang is voor de gevolgen van de blessure en de impact ervan op zijn professionele carrière. De reactie van de advocaat, die gedetailleerde informatie naar buiten brengt, duidt op een ernstig conflict tussen de speler en de club. De zaak roept vragen op over de verantwoordelijkheid van de club ten aanzien van de gezondheid van de spelers en de afweging tussen prestaties en welzijn. De situatie kan een precedent scheppen voor andere spelers die mogelijk met soortgelijke problemen kampen en de invloed van externe factoren op hun gezondheid.





