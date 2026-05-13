Adviseur Knot blijft aandringen op Lelylijn, ondanks tekort

Adviseur Klaas Knot heeft in zijn pleidooi in de Tweede Kamer opnieuw aangedrongen op de aanleg van de Lelylijn, een snelle spoorlijn die Noord-Nederland beter moet verbinden met de Randstad. Ondanks dat het plan voor de spoorlijn tussen Groningen en Lelystad nog vele miljarden tekort komt, blijft Knot aandringen op de aanleg. Hij heeft het Rijk geadviseerd om jaarlijks 400 miljoen euro te sparen om de 75 procent van het budget te halen. Hoewel de keuze om de norm te verlagen, wat betekent dat de overheid een deel van de financiële risico's voor zich uitschuift, aan de politiek is, waarschuwt Knot voor de mogelijke gevolgen.

De voordelen van die spoorlijn zijn moeilijk in cijfers uit te drukken, zei hij. Erop inzetten heeft dus met 'geloof' te maken. De kosten van grote projecten als een hogesnelheidslijn zijn van tevoren makkelijker te berekenen dan de baten, zei Knot. Van die baten gaf hij een opsomming: 'Het gaat hier om economische structuurversterking, woningbouw, bedrijvigheid, verbeterde bereikbaarheid en nationale cohesie.

Zorgen dat elke regio ook echt telt.

' Miljarden tekort Het plan voor de spoorlijn tussen Groningen en Lelystad komt nog vele miljarden tekort. Voordat de volgende stap in de uitwerking van de spoorlijn gezet kan worden, is zicht nodig op 75 procent van het budget. Eerder is het totaalbedrag geschat op zo'n 14 miljard euro. Knot, eerder hoofd van De Nederlandsche Bank, kwam begin dit jaar met een advies over de Lelylijn.

Om de 75 procent te halen, raadde hij het Rijk aan om jaarlijks 400 miljoen euro te sparen. Veel geld, erkende hij.

'Tegelijkertijd: het is minder dan 0,04 procent van ons bruto nationaal product. ' In vragen van Tweede Kamerleden klonk enthousiasme over de spoorlijn door. Kamerleden zochten naar manieren om ondanks het miljardentekort alvast stappen te zetten, zoals het verlagen van de norm van 75 procent. Die keuze is aan de politiek, antwoordde Knot, al waarschuwde hij ook: 'Wat u dan aan het doen bent, is een deel van de financiële risico's voor u uitschuiven.

Financiering van Lelylijn en kritische vragen over maatschappelijke kosten-batenanalyseKlaas Knot, de Lelylijn-gezant, benadrukte het financiële uithoudingsvermogen en politieke overtuigingsvermogen wat nodig is voor de aanleg van de Lelylijn. Volgens hem biedt de lijn belangrijke economische kansen voor Flevoland en de noordelijke provincies, maar de kosten-batenanalyse komt momenteel uit op een negatief resultaat. Kamerleden wezen op de drukte bij de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de vele kosten op papier die tegen de baten opwegen. Peter Grinwis van de ChristenUnie vroeg hierbij naar de haalbaarheid van deze situatie en de rol van de MKBA-systematiek in de besluitvorming van grote infrastructuurprojecten. Klaas Knot benadrukte verder dat de huidige rekenmethode vooral kijkt naar kosten, terwijl volgens hem ook gekeken moet worden naar de effecten van een hogesnelheidslijn. Hij wees ook naar projecten in Frankrijk en Japan als voorbeeld voor de behoefte van investeringen in het spoor voor regionale groei buiten grote steden.

