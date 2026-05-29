Adrie Poldervaart verlaat Quick Boys na één seizoen en wordt trainer van Feyenoord U21

Adrie Poldervaart, succesvolle trainer van Quick Boys, vertrekt na één seizoen om de technische leiding te nemen van het beloftenelftal van Feyenoord onder 21. Hij won de titel in de Tweede Divisie ondanks een sterke erfenis en een bijna volledig nieuwe selectie. Zijn voorganger Thomas Duivenvoorden leidde de club naar de nationale amateurtitel. Poldervaard wijdde de titel aan supporters en twee overleden vrienden. Feyenoord zocht een nieuwe trainer na het vertrek van Pascal Bosschaart.

Adrie Poldervaart vertrekt na één seizoen bij Quick Boys . De succestrainer gaat aan de slag bij Feyenoord onder 21 . Met Quick Boys pakte de 55-jarige oefenmeester de titel in de tweede divisie .

Feyenoord was op zoek naar een nieuwe trainer voor het beloftenelftal, nadat Pascal Bosschaart de overstap maakte naar FC Dordrecht. De oud-verdediger wordt daar assistent-trainer van Dirk Kuijt. Door zijn aanstelling bij Feyenoord keert Poldervaart na dienstverbanden bij Excelsior, FC Groningen, Fortuna Sittard en De Graafschap terug in het profvoetbal. Het beloftenelftal van Feyenoord speelt komend seizoen in de landelijke Onder 21-competitie.

Poldervaart volgde afgelopen zomer Thomas Duivenvoorden op als eindverantwoordelijke op sportpark Nieuw Zuid. Onder Duivenvoorden werd Quick Boys voor het eerst in 21 jaar de beste amateurvoetbalclub van Nederland. Die loodzware erfenis droeg Poldervaart. Het bekersucces van zijn voorganger kon Poldervaart niet evenaren.

In de eerste ronde bleek FC Volendam te sterk voor de amateurclub. Voor de competitie waren de verwachtingen ook bescheiden, mede omdat bijna de volledige selectie van het kampioensteam uit 2025 was vertrokken. Toch slaagde de trainer erin Uiteindelijk droeg hij de titel op aan de supporters van Quick Boys en aan twee bevriende mensen uit zijn omgeving: een echtpaar dat dit jaar allebei overleed aan kanker





