Adolescence als lesmateriaal: kans of valkuil voor jongeren?

De populaire dramaserie 'Adolescence' wordt ingezet als lesmateriaal op scholen. Experts waarschuwen voor een verkeerde aanpak. Het doel is jongeren te leren over de donkere kanten van sociale media.

De populaire dramaserie Adolescence zal vanaf aanstaande maandag als lesmateriaal worden ingezet op Nederlandse scholen. Dit initiatief, gesteund door Instituut Beeld en Geluid, heeft als doel om jongeren bewust te maken van de schaduwzijden van sociale media , met name de invloed van de manosphere en de daarmee samenhangende thema's als groepsdruk en online manipulatie.

De Britse serie, die begin dit jaar op Netflix verscheen en de problematiek rondom een 13-jarige jongen die beschuldigd wordt van moord na beïnvloeding door sociale media, wordt in het lespakket gebruikt om discussies op gang te brengen. Docenten kunnen aan de hand van fragmenten en specifieke scènes, zoals de rol van emoticons in online communicatie, gesprekken faciliteren over onderwerpen als pestgedrag en de invloed van influencers. Hoewel de serie zelf niet integraal getoond wordt, zal het lesmateriaal de kern van de problematiek aansnijden.\Het gebruik van Adolescence als lesmateriaal roept echter ook waarschuwingen op. Experts benadrukken dat een verkeerde aanpak averechts kan werken, met name voor jongens. Mischa Dekker, universitair docent gendergerelateerd geweld aan de Universiteit Leiden, wijst erop dat jongens zich gemakkelijk aangevallen kunnen voelen en weerstand kunnen opbouwen als de boodschap verkeerd wordt overgebracht. Hij pleit voor het betrekken van jongens bij de strijd tegen geweld tegen vrouwen door middel van concrete voorbeelden en herkenbare situaties, zoals seksuele intimidatie op school of de problematische representaties van vrouwen in videogames. Het is essentieel om te voorkomen dat jongens zich distantiëren van de problematiek, en in plaats daarvan een constructieve dialoog te stimuleren. Sophie King-Hill van de Universiteit van Birmingham waarschuwde reeds eerder voor de potentiële schadelijke effecten van een ongecontroleerde blootstelling aan de serie.\Helen Meijer van Beeld en Geluid benadrukt dat het lespakket de nodige context en begeleiding biedt. De focus ligt op het stimuleren van gesprek en reflectie, in plaats van het vingerwijzen. Het doel is om jongeren te wapenen met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om kritisch om te gaan met sociale media. De huidige generatie jongeren groeit op in een wereld waarin sociale media een centrale rol spelen, en daarom is het cruciaal dat ze leren omgaan met de risico's. Net zoals een kind van 5 niet zonder begeleiding over de snelweg mag fietsen, moeten jongeren worden voorbereid op de complexiteit van de online wereld. Het lespakket beoogt dus niet alleen bewustwording, maar ook het aanleren van concrete vaardigheden zoals het herkennen van influencers en het kritisch beoordelen van online content





