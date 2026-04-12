ADO Den Haag heeft een overwinning behaald tegen Dordrecht, dankzij een doelpunt van Plug. De focus ligt nu op de komende schaaluitreiking en de toekomst van de club.

ADO Den Haag heeft de overwinning gepakt tegen Dordrecht , met een duidelijke voorsprong en dat terwijl concurrent Cambuur opnieuw punten verloor. De kampioen, nog wat vermoeid van het recente kampioensfeest, betrad het veld. De festiviteiten werden evenwel niet in Dordrecht voortgezet, want daar waren de lokale autoriteiten er al mee bezig. De champagne stond nog in de benen, wat duidelijk zichtbaar was op het veld, aangezien het spel verre van spectaculair was.

De formatie van Kuijt, die een wat ongelukkige periode beleefde in de residentiestad als hoofdverantwoordelijke, zag zijn team weinig creëren in een weinig opwindende eerste helft. Totdat zijn neefje en van Feyenoord gehuurde Plug de ban brak. De jonge verdediger stond op de juiste plek bij een afgeslagen schot en schoot zijn eerste doelpunt voor de club tegen de netten. Robin van Asten kreeg de kans om de wedstrijd te beslissen, maar schoot vanaf korte afstand over. Het was duidelijk dat ADO weinig in te brengen had, aangezien er vrijwel niets meer gecreëerd werd. Dat zal weinig mensen nog deren, want de blik is al gericht op de volgende wedstrijd. Vrijdag komt RKC op bezoek in Den Haag, waarna de schaal door het team van Robin Peter in ontvangst zal worden genomen. \Het was een wedstrijd die vooral in het teken stond van de naderende festiviteiten en de euforie van het kampioenschap. De spelers leken nog wat te worstelen met de nasleep van het feest, wat zich uitte in een wat matige prestatie. De tegenstander, Dordrecht, wist hier en daar wel wat kansen te creëren, maar wist de verdediging van ADO niet echt te verontrusten. De focus lag duidelijk op het veiligstellen van de overwinning en het consolideren van de positie. De trainer, die zelf ook nog wel wat te verwerken had uit zijn Haagse periode, probeerde de ploeg te motiveren, maar de vonk leek nog niet helemaal over te springen. De goal van Plug kwam dan ook als een welkome verrassing en gaf de ploeg de nodige boost. \De overwinning in Dordrecht was dan ook een stap in de juiste richting, ondanks het minder indrukwekkende spel. Het belangrijkste was de drie punten, die de voorsprong op de concurrentie verder verstevigden. Nu de titel bijna binnen is, kan de focus volledig worden gericht op het vieren van het kampioenschap en de voorbereidingen op het komende seizoen. De sfeer in Den Haag is dan ook opperbest, met de belofte van een mooie toekomst. De uitspraken van Mark Wotte, over de ambitieuze plannen van ADO Den Haag, geven alvast een voorproefje van wat de fans kunnen verwachten. Het is pas het begin, zo luidt de boodschap, en de supporters kijken dan ook vol verwachting uit naar de komende jaren. Er is nog veel werk aan de winkel, maar de basis is gelegd. De komst van RKC en de schaaluitreiking zullen dan ook een nieuw hoofdstuk inluiden in de Haagse voetbalgeschiedenis. De supporters kijken reikhalzend uit naar de festiviteiten en het vieren van de kampioenschap, waarbij de champagne rijkelijk zal vloeien. De focus ligt nu volledig op de feestvreugde en de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, waarbij de club nieuwe doelen stelt en streeft naar verdere successen





Opmerkelijk: gemeente Dordrecht zet streep door schaaluitreiking ADO Den HaagADO Den Haag kan zich dit weekend gaan kronen tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Mocht de Haagse club de titel dit weekend veiligstellen, zullen ze echter nog niet meteen de schaal ontvangen. De gemeente Dordrecht heeft namelijk besloten dat een ceremonie na de wedstrijd tussen FC Dordrecht en ADO niet toegestaan is.

ADO Den Haag officieel kampioen van de Keuken Kampioen DivisieADO Den Haag is officieel kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Net als PSV in de Eredivisie pakte het de titel zonder zelf in actie te komen, maar achtervolger SC Cambuur speelde gelijk bij FC Den Bosch.

ADO Den Haag Kampioen Keuken Kampioen Divisie zonder te Spelen!ADO Den Haag is kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie nadat concurrent Cambuur punten verspeelde. Fans vierden de titel uitbundig in Den Haag.

Groot feest in Den Haag: ADO kampioen na misstap Cambuur bij FC Den BoschADO Den Haag is vrijdagavond zonder zelf te spelen kampioen geworden van de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenezen zijn niet meer in te halen door naaste belager SC Cambuur, na een volgende misstap van de ploeg van Henk de Jong. De Friezen speelden op bezoek bij FC Den Bosch met 1-1 gelijk.

ADO Den Haag kampioen zonder te spelenADO Den Haag is dankzij puntverlies van Cambuur kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur speelde gelijk tegen FC Den Bosch, waardoor ADO de titel niet meer kan ontgaan. Fans vierden de titel in Den Haag met vuurwerk.

ADO Den Haag pakt titel in Eerste DivisieADO Den Haag heeft de titel in de Eerste Divisie veroverd nadat concurrent SC Cambuur punten verspeelde. Het is de vierde keer dat ADO de titel pakt, waardoor ze naar de tweede plaats stijgen op de ranglijst. De vreugde werd groots gevierd in Den Haag, met beelden van het feest. De komende wedstrijd tegen FC Dordrecht zal zonder festiviteiten zijn.

