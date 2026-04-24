ADO Den Haag wint overtuigend van Den Bosch, Vitesse-duel gestaakt en Willem II grijpt derde plek

ADO Den Haag boekte een duidelijke overwinning op Den Bosch, terwijl het duel van Vitesse tegen Cambuur werd gestaakt na rellen. Willem II verzekerde zich van de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, ondanks blessures bij de spitsen. De play-off deelnemers zijn bekend en het schema voor de nacompetitie is vorm aan het krijgen.

De voetbalcompetitie kende een bewogen vrijdagavond met cruciale wedstrijden die de eindstand en de play-off deelnemers definitief vormgaven. In Den Bosch stond de wedstrijd tegen ADO Den Haag centraal, een duel waarin de thuisploeg ondanks een vroege voorsprong van ADO, niet in staat was om het tij te keren.

ADO Den Haag toonde veerkracht en scoorde driemaal, waarbij Sekou Sylla, Jalen Hawkins en Nigel Thomas de doelpunten op hun naam schreven. Een tegenslag voor Den Bosch was de goal van Rafi Wolters, die weliswaar scoorde, maar onder cynisch applaus van het publiek. De uiteindelijke score van 1-3 reflecteerde de dominantie van ADO Den Haag. Parallel aan de wedstrijd in Den Bosch beleefde Vitesse een tumultueuze avond in Leeuwarden tegen Cambuur.

De rode kaart voor Nathan Markelo in de eerste helft leek de kansen van Vitesse te bemoeilijken, maar Naoufal Bannis wist toch de leiding te geven. Cambuur kwam echter terug via een prachtige vrije trap van Mark Diemers, waardoor de stand gelijk kwam op 1-1. De hoop op play-offs vervaagde verder toen Ichem Ferrah de 2-1 binnenwerkte. De wedstrijd werd zelfs twee keer gestaakt vanwege vuurwerk dat door Vitesse-fans richting de thuistribune werd gegooid, wat de avond verder ontsporende.

Ondanks de chaos is Vitesse door de resultaten van andere wedstrijden officieel uitgeschakeld voor verdere competitie dit seizoen. Willem II had vrijdag de kans om de derde plaats in de stand veilig te stellen, zolang De Graafschap niet twee punten zou inhalen.

Thomas Verheydt opende de score vanaf de penalty spot, maar de vreugde was van korte duur toen zowel Verheydt als zijn spits partner Devin Haen geblesseerd van het veld moesten worden gehaald, een zorgwekkende ontwikkeling vlak voor de play-offs. Dordrecht kwam nog wel gelijk via Nick Venema, maar Calvin Twigt zorgde snel voor de 1-2 en daarmee de overwinning voor Willem II. De Graafschap kon Willem II niet meer inhalen, ondanks dat ze niet wisten te winnen van FC Emmen.

Rodney Kongolo scoorde vroeg in de tweede helft voor FC Emmen, waardoor de stand 0-1 bleef. Romano Postema wist niet meer te scoren, maar eindigde toch als topscorer van de Keuken Kampioen Divisie met 24 doelpunten. De play-off plekken waren al zeker voor Almere City, RKC Waalwijk en Roda JC, maar de rangschikking was nog van belang voor het nacompetitieschema.

Almere City eindigde als vijfde en zal het opnemen tegen Den Bosch, met De Graafschap als mogelijke tegenstander in de volgende ronde. RKC Waalwijk en Roda JC treffen elkaar in de eerste ronde, en de winnaar daarvan wacht Willem II in de tweede ronde





