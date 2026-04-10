ADO Den Haag viert uitbundig kampioenschap: 'Dit is pas het begin!'

De vreugde was enorm toen ADO Den Haag het kampioenschap vierde. Coach en spelers reageerden enthousiast op het behaalde succes. Er werd gesproken over een lange nacht en nieuwe ambities.

Het is een bizarre, maar tegelijkertijd fantastische situatie. Ik ben enorm gelukkig, glimlachte Peter, zichtbaar opgewonden voor de camera van ESPN. De coach bereidde zich voor op een uitbundig feest. Hij bekende geen idee te hebben van wat er precies zou gaan gebeuren, maar voorspelde een lange nacht. Hij straalde van geluk over het bereikte succes. En daarna? Morgen gewoon weer trainen en zondag staat er weer een wedstrijd op het programma.

Evan Rottier, met een knipoog, grapte dat ze waarschijnlijk om twee uur 's middags zouden trainen, waardoor ze direct konden doorgaan met vieren. Natuurlijk voegde hij er serieuzer aan toe dat dit niet realistisch zou zijn. Het kampioenschap met zijn club te behalen was een onvergetelijke ervaring. Sekou Sylla, eveneens overstelpt door emoties, vond geen woorden om zijn gevoelens te beschrijven. De sfeer was chaotisch, maar weldadig na vijf jaar van inspanning. De routinier Daryl van Mieghem maakte een grap over het kampioensfeest dat in het verschiet lag en merkte op dat er genoeg tijd zou zijn om te herstellen na de middagtraining. ADO Den Haag, dat de wedstrijd van concurrent Cambuur op een geheime locatie bekeek, zag al snel supporters bij de ingang verschijnen. Het was een opluchting om even naar buiten te kunnen gaan, aldus een zichtbaar emotionele coach. Hij ontving tal van bedankjes en benadrukte dat dit een geweldig jaar was voor de club. Eerst de promotie en nu het kampioenschap. Een fantastisch resultaat, na zoveel gewonnen wedstrijden. Mark Wotte sprak over de grote ambities van ADO Den Haag: 'Dit is pas het begin'. De energie en de vreugde waren voelbaar. De spelers, de staf en de supporters vormden een eenheid. De vreugde-uitbarstingen getuigden van de intensiteit van de prestatie. De weg naar de top was lang en vol uitdagingen, maar het team heeft laten zien over de juiste mentaliteit en de kwaliteiten te beschikken. De kampioenswedstrijd was het resultaat van hard werken, toewijding en teamwork. Het was een eerlijke overwinning, verdiend door een team dat geloofde in zijn eigen kunnen en dat altijd bleef vechten tot de laatste minuut. De supporters waren de twaalfde man, ze gaven de spelers de nodige steun in de moeilijke momenten en vierden met hen de successen. De club staat er weer en is klaar voor de toekomst. De focus zal nu gericht zijn op het nieuwe seizoen en de nieuwe uitdagingen die op hen wachten. De kampioensbeker is de bekroning van een fantastisch seizoen en de ideale start voor een nieuwe periode van succes. De energie die vrijkwam na de wedstrijd, getuigt van de enorme verbondenheid tussen de spelers, de staf en de fans. De hele club kijkt met optimisme naar de toekomst, vol vertrouwen en met de ambitie om nog meer te bereiken. De basis voor een mooie toekomst is gelegd. De vreugde en de trots die overal te zien waren, vormden een waardige afsluiting van een seizoen dat ongetwijfeld in de annalen van de club zal worden bijgeschreven. Het was een avond om nooit te vergeten, een bewijs van de kracht van sport en de onverwoestbare band tussen een club en zijn fans. De toewijding en de vastberadenheid van de spelers zijn een inspiratiebron voor iedereen. De club kan trots zijn op de prestatie en zich voorbereiden op een rooskleurige toekomst





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ADO Den Haag Kampioenschap Voetbal Feest Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Opmerkelijk: gemeente Dordrecht zet streep door schaaluitreiking ADO Den HaagADO Den Haag kan zich dit weekend gaan kronen tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Mocht de Haagse club de titel dit weekend veiligstellen, zullen ze echter nog niet meteen de schaal ontvangen. De gemeente Dordrecht heeft namelijk besloten dat een ceremonie na de wedstrijd tussen FC Dordrecht en ADO niet toegestaan is.

Read more »

ADO Den Haag officieel kampioen van de Keuken Kampioen DivisieADO Den Haag is officieel kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Net als PSV in de Eredivisie pakte het de titel zonder zelf in actie te komen, maar achtervolger SC Cambuur speelde gelijk bij FC Den Bosch.

Read more »

ADO Den Haag Kampioen Keuken Kampioen Divisie zonder te Spelen!ADO Den Haag is kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie nadat concurrent Cambuur punten verspeelde. Fans vierden de titel uitbundig in Den Haag.

Read more »

Groot feest in Den Haag: ADO kampioen na misstap Cambuur bij FC Den BoschADO Den Haag is vrijdagavond zonder zelf te spelen kampioen geworden van de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenezen zijn niet meer in te halen door naaste belager SC Cambuur, na een volgende misstap van de ploeg van Henk de Jong. De Friezen speelden op bezoek bij FC Den Bosch met 1-1 gelijk.

Read more »

ADO Den Haag kampioen zonder te spelenADO Den Haag is dankzij puntverlies van Cambuur kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur speelde gelijk tegen FC Den Bosch, waardoor ADO de titel niet meer kan ontgaan. Fans vierden de titel in Den Haag met vuurwerk.

Read more »

ADO Den Haag pakt titel in Eerste DivisieADO Den Haag heeft de titel in de Eerste Divisie veroverd nadat concurrent SC Cambuur punten verspeelde. Het is de vierde keer dat ADO de titel pakt, waardoor ze naar de tweede plaats stijgen op de ranglijst. De vreugde werd groots gevierd in Den Haag, met beelden van het feest. De komende wedstrijd tegen FC Dordrecht zal zonder festiviteiten zijn.

Read more »