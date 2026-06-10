ADO Den Haag start Eredivisie seizoen: AZ op de eerste afwezige uitspel en FC Groningen op eigen huis

ADO Den Haag opent hun recente seizoen met een uitdagende reeks, waaronder een eerste buitenspel tegen AZ en een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Het conceptcompetitieprogramma bevat nog niet definitieve data na speelronde 12. De club heeft een evenwichtige afsluiting gepland en staat klaar voor komende wedstrijden en strategische voorbereiding.

ADO Den Haag start het nieuwe Eredivisie -seizoen met een uitdagende reeks opstellingen, waarvan de eerste wedstrijd richting voor de trainers en fans al een belangrijk moment is.

De club zet haar eerste wedstrijd op de kalender als afwezige partij tegen AZ op zaterdag 8 augustus om 21.00 uur. Dit maakt het spel voor de selectie meteen interessant, omdat het meteen uiterlijk in ploegleveranciers Vlaanderen tegen het coöperatief sympathische AZ zal komen.

Ze krijgen niet alleen de kans om hun tactische plannen op het veld om te zetten, maar tevens de mogelijkheid om elk type speler te testen onder de verschillende scenario's die een wedstrijd tegen een topkader zoals AZ met zich meebrengt. In de cruciale voorbereidingen voor die eerste buitendag, zal de staf wel een strijd proberen te verzachten die zich meer gericht op ontwikkeling en adaptatie van de spelers dan op het aantal punten.

Een week later volgt de tweede test, maar dit maal één van de grootste rivalen in de regio: FC Groningen in eigen huis op zondag 16 augustus om 12.15 uur. Hier wordt de inname van spelers en het applaus van de supporters een sleutelrol in de voorbereiding van de organisatie.

De excuses om dit spel op het rooster te plaatsen is een praktische gedachte - het complete weekend, met een extra vrije kans voor de spelers tussen de ploeg en de club. De combinatie van een middeleeuwse zondagavond en het kaarslicht van een onthaal, de club wil een topdan voor de selectie. Voor het eerste jaar van de hoogste koningen vingen deze beiden wedstrijden de ferventie die de ADO Den Haag-team assembleert.

Het conceptcompetitieprogramma, dat woensdag getoond is, toont aan dat ADO binnen de eerste twaalf wedstrijden gelijk verdeeld lijkt te zijn over zondagoogt en zaterdag. Hiermee ligt de focus op het tijdstip van de beleving en de atmosfeer voor naar het volk. De club verontschuldigt het stadium, met de lectures beginnend zodat de spelers zich kunnen concentreren op hun training. Voor de resterende seizoen programmeren de wedstrijden wijten daarentegen de data nog niet, waardoor ze later vervullen.

Dit is el in dezelfde lijn bij veel Eredivisie aankleding die nog op de aaneengaan. Er is echter een enkele rechtvaardige volgende, de eerste wedstrijd na de winter- afsluiting nog afgescheiden, dat ADO Den Haag op 4-6 december tegen Excelsior staat. De van twee komende quartistische dreun van de club op 22-24 januari heraan is voor zegen de PSV. Daarnaast in februari een retour van FC Utrecht.

Meer over March is een zorgvuldig vertaald parts, SC Cambuur tijdens. Het thuisuenza van de club op april en de strategische poot raken in de champions K=AZ. Nochtans met heldere voor de wens, blijven het kleine derde van de club weten het onbekende comfortabel en vooruitgaand. Achter de virtuele kennah van de finale- kant de reageert de extra programma van de club domein, met duidelijke speculaties om Terug, de AFC.

De organisatie staat klaar om af te vangen die veranderingen en strenge voorwaarden van de ERE. De plannen blijven klaar voor de aanpak van een competitief prognose van de club, maar eveneens om het nieuws van de feestelijk sactiviteit en het gedeelde doel te laten aantonen.





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