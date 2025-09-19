ADO Den Haag pakt koppositie in Keuken Kampioen Divisie na spectaculaire speelronde

ADO Den Haag neemt de leiding in de Keuken Kampioen Divisie over na een overtuigende zege op Almere City, met een prachtige goal van Cameron Peupion als hoogtepunt. Ook RKC Waalwijk, TOP Oss en FC Emmen boekten belangrijke overwinningen, wat de competitie nog spannender maakt.

ADO Den Haag heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen na een overtuigende overwinning op Almere City. De thuisclub, met een opmerkelijke veerkracht, versloeg de gedegradeerde eredivisionist met een score van 2-1, waarbij de tweede goal van ADO de kroon op het werk was. Cameron Peupion , de architect van dit meesterwerk, ontving de bal net buiten het strafschopgebied.

Met een combinatie van behendigheid, finesse en onvoorspelbaarheid dribbelde hij richting het doel, keerde vervolgens elegant om en frommelde de bal op schitterende wijze langs drie verdedigers in de verre hoek. Dit doelpunt illustreerde de klasse en het technisch vernuft van de Haagse formatie, en was een hoogtepunt in een avond vol spectaculaire acties en doelpunten. De wedstrijd zelf was een ware rollercoaster van emoties, met een snelle start van ADO die direct de toon zette. De jonge Jesse Bal kopte de bal net naast, maar toonde wel de aanvallende intenties van de thuisploeg. Almere, met een stroeve start van het seizoen, wist de nul lang te behouden, maar de druk van ADO werd uiteindelijk te groot. Evan Rottier brak de ban met een rake kopbal na een uitstekende voorzet van Bal, en zette ADO op voorsprong. Hoewel Almere via een vrije trap nog even voor gevaar zorgde, was het Peupion die met zijn fenomenale goal de voorsprong verder uitbouwde en de wedstrijd definitief in het voordeel van ADO besliste. De inzet van Joey Jacobs in de slotminuten, die de aansluitingstreffer maakte, zorgde nog voor een spannende finale, maar de overwinning van ADO kwam niet meer in gevaar. De focus ligt nu op het consolideren van deze positie en het voortzetten van de positieve lijn.\Naast de prestaties van ADO waren er vrijdagavond nog meer opmerkelijke gebeurtenissen in de Keuken Kampioen Divisie. TOP Oss en FC Eindhoven leverden een ware doelpuntenkraker af, die TOP Oss uiteindelijk met 3-4 won. De wedstrijd was gevuld met spectaculaire acties, waaronder een fenomenale omhaal van Marcelencio Esajas, die de toeschouwers op de banken kreeg. De strijd tussen beide ploegen was tot de laatste seconde spannend, met een constante afwisseling van doelpunten en kansen. Eindhoven kwam vroeg op voorsprong, maar TOP Oss reageerde direct en maakte de wedstrijd er een van hoog niveau. De tweede helft bracht een onverwachte wending, waarbij Farouq Limouri de bal in eigen doel werkte, waarna hij zijn fout herstelde met een treffer in de slotfase. Uiteindelijk was het Mauresmo Hinoke die in de extra tijd het winnende doelpunt maakte en TOP Oss de overwinning bezorgde. Ook de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Roda JC was een interessante confrontatie. RKC Waalwijk won in Kerkrade met 1-4, maar de wedstrijd kende een moeizame start voor de uitploeg. Roda JC creëerde in het begin veel kansen, maar RKC kwam naarmate de wedstrijd vorderde beter in zijn spel. De goal van Jesper Uneken, met een spectaculaire halve omhaal, was een van de hoogtepunten van de wedstrijd en bracht de overwinning voor RKC dichterbij. RKC Waalwijk klimt door deze overwinning naar de vierde plaats in de ranglijst, mede dankzij de nederlaag van FC Dordrecht tegen FC Emmen. Deze resultaten laten zien hoe competitief de Keuken Kampioen Divisie is, en hoe belangrijk het is om elke wedstrijd met volle overtuiging te spelen.\De overige resultaten van de avond bevestigden de spannende aard van de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen boekte een overtuigende 2-0 overwinning op FC Dordrecht, terwijl Willem II met 1-0 won van Jong Ajax. Deze resultaten, samen met de overwinningen van ADO, RKC en TOP Oss, dragen bij aan de dynamiek van de competitie. De strijd om de bovenste plekken in de ranglijst is intens, waarbij elk team punten wil pakken om dichter bij de promotie te komen. De Keuken Kampioen Divisie staat bekend om zijn onvoorspelbaarheid en aantrekkelijk voetbal, en de resultaten van deze speelronde zijn daar het perfecte bewijs van. De overwinningen van ADO Den Haag, RKC Waalwijk en TOP Oss, met hun spectaculaire doelpunten, hebben de competitie weer in de schijnwerpers gezet. De supporters kunnen zich verheugen op een spannend vervolg van het seizoen, met veel strijd en ongetwijfeld weer verrassende resultaten. De prestaties van de teams en individuele spelers, zoals de schitterende goal van Peupion, de omhaal van Esajas en de halve omhaal van Uneken, dragen allemaal bij aan de aantrekkelijkheid van het Nederlandse voetbal





NOS / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

ADO Den Haag Keuken Kampioen Divisie Voetbal Cameron Peupion RKC Waalwijk

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Partijleiders vinden het 'een zootje' in Den Haag • Prinsjesdagdebat in campagnestandHet is de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Premier Schoof geeft antwoord op gestelde vragen.

Lees verder »

Extra handhavers rond station Arnhem, burgemeester wil hulp Den HaagVolgens de burgemeester is intensiever toezicht alleen onvoldoende om de veiligheid rond het station te verbeteren.

Lees verder »

Energiebelasting stijgt naar recordhoogte: 'Den Haag laat mensen letterlijk in de kou staan'De energiebelasting stijgt volgend jaar naar recordhoogte. Dat werd bekend op Prinsjesdag. Daarnaast is er deze winter geen noodfonds. Dit raakt vooral huurders en mensen met lage inkomens: 'Voor veel mensen is zuinig doen geen keuze, maar noodzaak', zegt de Rotterdamse wethouder armoedebestrijding Abigail Norville in Geld of je Leven (EO).

Lees verder »

Praat mee op VP: ADO Den Haag - Almere City FCADO Den Haag en Almere City nemen het tegen elkaar op in de Keuken Kampioen Divisie. De wedstrijd begint om 20.00 uur, volg de wedstrijd hieronder in de live-omgeving van VoetbalPrimeur en praat mee!

Lees verder »

ADO verslaat Almere City en grijpt koppositie, galavoorstelling RKCADO Den Haag is de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenezen wonnen in eigen huis met 2-0 van Almere City en nemen de eerste plek over van Jong PSV. Voor degradant RKC Waalwijk was het wél een mooie avond. Zij pakten drie punten in een probleemloze avond in Kerkrade: 1-4.

Lees verder »

ADO grijpt koppositie in KKD na gewonnen kraker, RKC overtuigt eindelijk eensADO Den Haag heeft vrijdagavond de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie gegrepen. De ploeg van Robin Peter won van degradant Almere City. Verder waren er ook zeges voor RKC Waalwijk, Willem II en FC Emmen.

Lees verder »