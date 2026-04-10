ADO Den Haag Kampioen Keuken Kampioen Divisie zonder te Spelen!

ADO Den Haag is kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie nadat concurrent Cambuur punten verspeelde. Fans vierden de titel uitbundig in Den Haag.

ADO Den Haag is op een bijzondere manier kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie . Zonder zelf te spelen, verzekerde de club zich van de titel nadat concurrent SC Cambuur punten verspeelde in een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. De wedstrijd in Den Bosch eindigde in een gelijkspel (1-1), wat voldoende was voor ADO om de kampioensvlag te hijsen. Zowel ADO Den Haag als SC Cambuur waren al zeker van promotie naar de Eredivisie , maar de manier waarop ADO de titel opeiste, was opmerkelijk.

De spanning was voelbaar in Den Haag, waar fans de wedstrijd gezamenlijk volgden op grote schermen en in kroegen. Al vroeg in de wedstrijd in Den Bosch verzamelden zich supporters van ADO in de stad, wachtend op het verlossende fluitsignaal. Na de gelijkmaker van Cambuur in de blessuretijd barstte het feest los, met spontane vieringen en het afsteken van vuurwerk in de stad. De kampioensschaal zal pas komende zondag worden uitgereikt, tijdens de wedstrijd van ADO Den Haag tegen FC Dordrecht. De wedstrijd in Den Bosch was een enerverende aangelegenheid, met kansen aan beide kanten. Cambuur had vroeg in de wedstrijd al op voorsprong kunnen komen via een strafschop, maar aanvoerder Mark Diemers zag zijn penalty gekeerd worden door de doelman van Den Bosch. De eerste helft was eenrichtingsverkeer, met Cambuur dat de aanval zocht en Den Bosch die compact verdedigde. De frustratie bij Cambuur groeide naarmate de tijd verstreek. Kort voor rust kreeg Fabian Kvam nog een uitgelezen kans na een snelle counter, maar zijn schot werd geblokt door de verdediging. FC Den Bosch kwam in de tweede helft op voorsprong na een prachtige aanval, bekroond met een hard schot van Jack de Vries. De wedstrijd leek gespeeld, maar in de blessuretijd kreeg Cambuur alsnog een strafschop, die ditmaal wel benut werd door Diemers. De gelijkmaker kwam echter te laat voor Cambuur om de wedstrijd nog te winnen. Het gelijkspel betekende dat de champagne kon ontkurkt worden in Den Haag. De fans, die de hele wedstrijd zenuwachtig hadden toegekeken, vierden uitbundig de eerste titel sinds 2003. De sfeer in de stad was euforisch, met supporters die de straten opgingen om de historische overwinning te vieren. De vreugde was enorm, wetende dat hun club weer terugkeert op het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal. De overwinning is een bekroning op een sterk seizoen voor ADO Den Haag, dat onder leiding van de trainer een indrukwekkende prestatie heeft neergezet. De club heeft laten zien dat ze de top van de Keuken Kampioen Divisie waard zijn, en de supporters kijken nu vol verwachting uit naar het nieuwe eredivisieseizoen. Het kampioenschap voelt als een bevrijding voor de club en de fans, die lang hebben gewacht op dit succes. De spelers, staf en supporters verdienen alle lof voor hun inzet en passie. De vreugde in Den Haag is dan ook onbeschrijflijk





