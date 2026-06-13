Adelheid Kortekaas zoekt met spoed opvolgers voor levenswerk De Tempelhof

Kunstenaar Adelheid Kortekaas (78) zoekt investeerders of opvolgers voor De Tempelhof in Winssen, een totaalkunstwerk dat ze met haar overleden man Huub creëerde. Na diagnose vasculaire dementie wil ze het duurzaam overdragen.

Adelheid Kortekaas is 78 jaar en beeldend kunstenaar. Samen met haar in 2024 overleden man Huub Kortekaas bouwde ze decennialang aan De Tempelhof in Winssen , een bijzonder totaalkunstwerk dat al jaren een pelgrimsoord is voor mensen die inspiratie zoeken voor een betere wereld.

Het terrein, vol met robuuste sculpturen van roestend cortenstaal en symbolische elementen, weerspiegelt de levensvisie van het kunstenaarsechtpaar: nadenken over wie je bent, wat de zin van het leven is en hoe je het vormgeeft. Na het overlijden van Huub zette Adelheid het werk voort, maar nu ze te horen kreeg dat ze vasculaire dementie heeft, is er urgentie.

Ze wil het levenswerk niet aan haar kinderen nalaten, omdat ze hen niet wil belasten met een hypotheek en hen vrij wil laten eigen keuzes te maken. Daarom zoekt ze investeerders die De Tempelhof zonder winstbejag willen voltooien en overdragen aan de wereld. Het benodigde bedrag is ongeveer drie miljoen euro. Het kunstwerk is meer dan een verzameling beelden.

Het is een totaalervaring waarbij kunst, natuur en filosofie samensmelten. De beelden staan verspreid over de hele wereld, op rotondes, langs snelwegen en in het Wageningse Arboretum. Maar De Tempelhof an sich is de plek waar het allemaal samenkomt. Adelheid hoopt dat de bezoekers geïnspireerd raken om anders te denken, bijvoorbeeld over voeding, het lichaam en de omgang met elkaar.

Op 13 en 14 juni organiseert ze een evenement genaamd Ambassade van het Nieuwe Denken. Het terrein wordt dan een levend landschap waar planten als metafoor voor de mens en verbeelding samenkomen in een zintuiglijke ontdekkingstocht. Het weekend staat in het teken van kunst, voeding, lichaam en geest, en moet een totaalervaring worden die past bij de missie van De Tempelhof. Adelheid is zich er terdege van bewust dat haar gezondheid achteruitgaat.

Ze wil voorkomen dat ze eindigt als een kasplantje, zoals ze het zelf noemt. Daarom wil ze op een waardige manier zelf de stekker eruit trekken. Maar voor het zover is, moet het levenswerk van haar en Huub goed worden achtergelaten. Ze is op zoek naar een of meerdere opvolgers die de visie overnemen en verder ontwikkelen.

De Tempelhof moet een plek blijven waar mensen kunnen kantelen in hun leven en geïnspireerd raken om bij te dragen aan een mooiere wereld. Het is een oproep aan de maatschappij om dit unieke kunstproject te redden en voort te zetten





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Adelheid Kortekaas De Tempelhof Winssen Totaalkunstwerk Vasculaire Dementie

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