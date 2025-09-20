ACV opnieuw onderuit tegen Jong Almere City en blijft laatste

ACV heeft opnieuw verloren in de Tweede Divisie, dit keer met 0-4 van Jong Almere City. De Assenaren staan nog steeds onderaan met nul punten en moeten dringend werken aan betere resultaten. De wedstrijd werd tijdelijk onderbroken door onweer. De trainer is ontevreden over het resultaat.

VOETBAL - ACV blijft onderaan in de Tweede Divisie steken. De wedstrijd tegen Jong Almere City had een ommekeer moeten betekenen, maar de Assense formatie leed voor eigen publiek een pijnlijke nederlaag (0-4) en blijft achter met nul punten. De supporters zagen hoe Jong Almere City al na ruim tien minuten de score opende. ACV slaagde er in de eerste helft niet in om een antwoord te formuleren. De situatie verslechterde nog verder vlak voor rust toen de gasten de voorsprong verdubbelden.

Een positief resultaat leek daardoor steeds verder weg voor de ploeg van trainer Robin Witte. \In de tweede helft probeerde ACV een tandje bij te zetten, maar net als een week eerder, werd het duel tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. De wedstrijd bij Hoek werd vorige week zelfs definitief gestaakt na dertien minuten. De confrontatie met Jong Almere City kreeg echter een vervolg, waarin ACV de achterstand niet meer kon wegwerken. De onvrede bij trainer Witte nam toe toen Jong Almere City de score verder uitbreidde. Witte blikte terug op de wedstrijd en gaf aan dat de ploeg zelf heeft bijgedragen aan de nederlaag. De start was matig, maar naarmate de eerste helft vorderde, toonde ACV meer veerkracht. In de tweede helft had Boy Spijkerman pech met een schot op de paal en miste Luca Broers een één-op-één kans met de keeper van Jong Almere City. Witte uitte zijn frustratie over het feit dat ACV in deze fase te veel doelpunten tegen krijgt en te weinig scoort. Hij benadrukte dat er geen zin is om veel te praten over de huidige situatie; er moet gewerkt worden aan betere resultaten op het veld. \Door de nederlaag blijft ACV steken op de laatste plaats in de Tweede Divisie. De teleurstelling is groot, vooral gezien de hoop op verbetering na de start van het seizoen. De achterstand op de andere teams in de competitie groeit. De supportersgroep blijft echter hoopvol en verwacht dat de ploeg zich zal herpakken. De focus ligt nu op de volgende wedstrijd, een uitwedstrijd tegen RKAV Volendam. De technische staf zal ongetwijfeld de komende dagen intensief analyseren om de nodige verbeteringen door te voeren. De fans hopen op een positief resultaat tegen Volendam. Voor alle voetbalfans die nieuwstips hebben of fouten ontdekken: de redactie is bereikbaar via WhatsApp of e-mail voor meldingen, foto's of video's om de berichtgeving te verbeteren en aan te vullen. Er rust veel druk op het team om de negatieve spiraal te doorbreken en de punten te pakken die nodig zijn om weg te komen uit de onderste regionen van de competitie. De supporters blijven de ploeg trouw steunen en hopen op betere tijden





RTVDrenthe

