Actrice en stem Lilo uit Disney-film overleden op 35-jarige leeftijd

De Amerikaanse actrice en stemactrice Daveigh Chase, vooral bekend als de stem van Lilo in de Disneyfilm Lilo & Stitch, is op 35-jarige leeftijd overleden. Ze begon al op jonge leeftijd in de showbizz maar had een moeilijke leven met juridische problemen en gezondheidsproblemen. Uiteindelijk overleed ze aan complicaties van een hersenvliesontsteking en sepsis.

De Amerikaanse actrice Daveigh Chase is op 35-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend als de stem van het meisje uit de Disney -film. Chase begon als kleuter al te werken in de showbizz: ze deed voice-overwerk en toneel.

Op haar 7de kreeg ze haar eerste tv-rolletje, in een aflevering van. Een jaar later viel haar de rol van Lilo ten deel, het Hawaïaanse meisje met een voorliefde voor Elvis dat vriendschap sluit met een opstandig buitenaards wezentje. Het was een van de weinige Disney-films die populair bleek in een verder weinig memorabel tijdperk voor de animatiestudio. Ze hield van acteren, maar ze was niet van al het beroemdheid-gedoe.

Het leven werd er niet makkelijker op voor haar. Ze werd een aantal keren opgepakt voor kleine vergrijpen als joyriden en drugsgebruik. Ook vervreemde ze van haar familie en kon moeilijk haar draai vinden in Los Angeles. Deze maand werd Chase zwaar ondervoed opgenomen in het ziekenhuis in LA, artsen vreesden toen al voor haar leven. Een combinatie van een hersenvliesontsteking en sepsis werd haar uiteindelijk fataal





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