Activisten van Extinction Rebellion blokkeren Rotterdamse Cruise Terminal om protest tegen cruiseschepen

Een groep actievoerders van Extinction Rebellion heeft zaterdagmiddag alle drie de ingangen van de Rotterdamse Cruise Terminal geblokkeerd, waar het cruiseschip Mein Schiff 3 ligt. Tientallen cruisepassagiers kunnen hierdoor niet naar binnen. De komst van de cruiseschepen blijft voor actievoerders aanleiding om te protesteren.

Een groep actievoerders van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag alle drie de ingangen van de Rotterdam se Cruise Terminal geblokkeerd, waar het cruiseschip Mein Schiff 3 ligt.

Tientallen cruisepassagiers kunnen hierdoor niet naar binnen. De komst van de cruiseschepen blijft voor actievoerders aanleiding om te protesteren. Onder de naam CruisesKill voert de Rotterdamse tak van Extinction Rebellion vaker acties tegen de cruise-industrie. Volgens de groep staan cruiseschepen symbool voor luxe, maar is de impact op het milieu groot.

Op hun website stellen de activisten dat een gemiddeld cruiseschip per dag evenveel CO2 uitstoot als duizenden auto’s. Ook zouden de schepen schadelijke stoffen en afvalwater lozen in kwetsbare zeegebieden.

'Onze eis is simpel: stop cruises', schrijven de actievoerders. 'Ze zijn extreem vervuilend en er is geen sprake van echte groene brandstof.





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