Actiegroep XR Justice Now dreigt met een blokkade van station Utrecht Centraal. De actiegroep zegt zaterdagmiddag alle sporen op het drukste station van Nederland te willen blokkeren en eisen "een volledig economisch embargo" en sancties tegen Israël. De actiegroep verwijst naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt. Het gaat om vier deelnemers van de vloot die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en een cameraman van BNNVARA, die verslag deden van de tocht. Ze kunnen het land vandaag verlaten. Over de behandeling van de opvarenden van de Gaza-vloot ontstond internationale woede. Op beelden was te zien dat de deelnemers ruw behandeld werden. De actiegroep wil Utrecht Centraal platleggen. Dat zou moeten gebeuren van 13.00 uur tot 14.00 uur. Volgens een woordvoerder van XR is het niet duidelijk hoeveel mensen verwacht worden. "We zijn geen club met een lidmaatschap. Je komt of je komt niet. Op het spoor wandelen is nogal spannend."

Actiegroep XR Justice Now dreigt met een blokkade van station Utrecht Centraal . De actiegroep zegt zaterdagmiddag alle sporen op het drukste station van Nederland te willen blokkeren en eisen "een volledig economisch embargo " en sancties tegen Israël.

De actiegroep verwijst naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt. Het gaat om vier deelnemers van de vloot die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en een cameraman van BNNVARA, die verslag deden van de tocht. Ze kunnen het land vandaag verlaten. Over de behandeling van de opvarenden van de Gaza-vloot ontstond internationale woede.

Op beelden was te zien dat de deelnemers ruw behandeld werden. De actiegroep wil Utrecht Centraal platleggen. Dat zou moeten gebeuren van 13.00 uur tot 14.00 uur. Volgens een woordvoerder van XR is het niet duidelijk hoeveel mensen verwacht worden.

"We zijn geen club met een lidmaatschap. Je komt of je komt niet. Op het spoor wandelen is nogal spannend.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Actiegroep XR Justice Now Utrecht Centraal Blockade Economisch Embargo Sancties Tegen Israël Gaza-Vloot Opvarenden Behandeling Internationale Woede Ruwe Behandeling Platleggen Treinverkeer NS Spoorbeheerder Prorail Gemeente Utrecht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rechtzaak over Utrechtse ruzie dodelijkeSkade in Rotterdam Centraal - Advocaat YankoY.In Rotterdam Centraal is een 70-jarige man door een ruzie dodelijkschade opgelopen. Twee mannen voerden een woordenwisseling en poging tot overname van ruimte tegen elkaaraan in de stationshal. YankoY., die met een blauwe slaapzak bij zich was,had bij een oudere man een woordenwisseling en poging tot overname van zijn plek. Het slachtoffer viel enkele minutenlater bewusteloos op zijn rugliegen en YankoY. kelk vervolgens af. De rechtszaak draait daarom op de vraag ofYankoY. moet worden veroordeeld voor de dood van het slachtoffer.

Read more »

Italië wil excuses van Israël voor 'mensonterende' behandeling activisten Gaza-vlootDe Italiaanse premier Georgia Meloni eist excuses voor de slechte behandeling van de opvarenden.

Read more »

Nederland en andere EU-landen boos op Israël om aanpak activisten Gaza-vlootDe Italiaanse premier Georgia Meloni eist excuses voor de slechte behandeling van de opvarenden. Nederland noemt de aanpak ontoelaatbaar.

Read more »

Draaiende wasmachine en bebloede lakens, in femicidezaak Ida (72) staat één vraag centraalDe rechtbank in Assen buigt zich vandaag over een van de meest indringende strafzaken van het afgelopen jaar: de zaak tegen de 81-jarige Epko F. De man die wordt verdacht van het doden van zijn partner Ida (72).

Read more »