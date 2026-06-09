Actiegroep wil fontein bij Stadsschouwburg in Utrecht herstellen

Een Utrechtse actiegroep wil de fontein bij de Stadsschouwburg in Utrecht herstellen. Het kunstwerk, ontworpen door beeldhouwer Joop Hekman, staat al meer dan 60 jaar bij de schouwburg.

Een Utrecht se actiegroep wil de fontein bij de Stadsschouwburg in Utrecht herstellen. Het kunstwerk, ontworpen door beeldhouwer Joop Hekman, staat al meer dan 60 jaar bij de schouwburg.

De fontein stroomt al ongeveer drie jaar niet meer, waardoor het lijkt alsof weinig mensen weten dat het kunstwerk ook een fontein is. De actiegroep, opgericht door Aagje Romijn en Theo Haffmans, wil de fontein herstellen en weer laten spuiten. De gemeente is op de hoogte van de situatie en heeft een brief gestuurd aan omwonenden.

De gemeente vindt dat het kunstwerk een 'complexe casus' is en dat het niet verantwoord is om de fontein aan te zetten vanwege de huidige eisen voor waterkwaliteit. De actiegroep vindt dit niet begrijpelijk en wil dat de fontein wordt hersteld. Ze hebben een gesprek gepland met de wethouder over de fontein





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Fontein Stadsschouwburg Utrecht Actiegroep Herstel

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