Actie voor vluchtelingenwelkom in IJsselstein afgelast door tegenactie

De organisatie van een actie voor vluchtelingenwelkom in IJsselstein heeft besloten de actie af te blazen, nadat tegendemonstranten aankondigden op dezelfde tijd en plaats actie te gaan voeren. De noodopvang voor maximaal 150 mensen op de voetbalvelden van de IJsselsteinse voetbalclub IJFC blijft doorgaan, maar de geplande ontmoeting met tegenstanders van opvang is afgelast.

"Het lijkt ons niet gezellig en ook niet veilig. ", aldus de organisatie. Op de voetbalvelden van de IJsselsteinse voetbalclub IJFC komt een noodopvang voor maximaal 150 mensen. Er komen vooral gezinnen te wonen.

De afgelopen weken waren er protesten tegen de komst van de opvang. De werkgroep "Warm Welkom IJsselstein" wilde zaterdag juist samenkomen om te laten zien dat ze voor een "menswaardige opvang" zijn. Ook wilde ze in gesprek gaan over vrijwilligerswerk om het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te ondersteunen bij de opvang





