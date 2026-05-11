Acteur Martin Short: 'Katherine's dood was een nachtmerrie voor de familie'

Acteur Martin Short heeft in een interview met CBS News Sunday Morning openhartig gesproken over de dood van zijn dochter Katherine, die op 42-jarige leeftijd haar leven beëindigde. Short vergelijkt haar overlijden met dat van zijn vrouw Nancy Dolman, die aan eierstokkanker overleed in 2010. De acteur heeft ook gesproken over andere overlijdens in zijn nabije omgeving, zoals van zijn vrienden Diane Keaton, Rob en Michele Reiner en Catherine O'Hara.

Katherine maakte in februari op 42-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Short vergeleek haar overlijden met dat van zijn vrouw Nancy Dolman op 58-jarige leeftijd in 2010 aan eierstokkanker.

"Psychische aandoeningen en kanker, zoals bij mijn vrouw, zijn beide ziekten die soms dodelijk kunnen zijn", liet Short aan de tv-zender weten. "Mijn dochter heeft lang gevochten tegen ernstige psychische problemen, ze kampte onder meer met een borderline persoonlijkheidsstoornis, en ze heeft haar uiterste best gedaan, tot ze niet meer kon", zei de 76-jarige acteur





