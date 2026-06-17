Achttienjarige talentvolle verdediger Van de Wetering vertrekt transfervrij van FC Eindhoven naar Excelsior

De achttienjarige vleugelverdediger Van de Wetering verlaat FC Eindhoven transfervrij voor Excelsior, na een indrukwekkende ontwikkeling bij de club. Ondanks pogingen van FC Eindhoven om hem te houden, koos hij voor een nieuwe uitdaging in de Eredivisie. De club ontvangt slechts een kleine solidariteitsvergoeding. Het talent scoorde onder meer de winnende goal tegen Willem II en debuteerde al bij het nationale team van Jamaica.

De linker vleugelverdediger Van de Wetering, achttien jaar oud, vertrekt transfervrij bij FC Eindhoven. Ondanks dat de club graag longitudinale samenwerking wilde, wisten de onderhandelingen geen resultaat op te leveren.

De jeugdproduct, die drie jaar geleden bij de jeugd van FC Eindhoven terechtkwam, heeft een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Vorig seizoen maakte hij zijn officiële debuut en speelde hij in totaal achttien wedstrijden, waarvan vijf als starter. Naarmate het seizoen vorderde, kreeg hij steeds meer speelminuten. Zijn prestaties trokken de aandacht van meerdere Eredivisieclubs.

Uiteindelijk verkoos hij voor eenOvereenkomst met Excelsior, waarmee hij een nieuwe fase in zijn carrière lanceert. FC Eindhoven ontvangt alleen een minimale solidariteitsvergoeding, waarvan het exacte bedrag nog onbekend is. Een van de hoogtepunten uit zijn tijd in Eindhoven was de winnende goal tegen Willem II (0-1), een memorabel moment voor de jonge speler. Daarnaast maakte hij in mei vorig jaar zijn debuut voor het nationale team van Jamaica, een opmerkelijke prestatie voor een speler van zijn leeftijd.

Zijn vertrek markeert het einde van een korte maar memorabele periode bij FC Eindhoven, waar hij zich heeft ontwikkeld van jeugdspeler tot een begeerde talentvolle verdediger. De club moet nu op zoek naar een geschikte vervanging voor de rechtsachter, die een belangrijke positie in de ploeg inneemde. Zijn transfervrije vertrek is een aanzienlijk verlies voor het team, zeker omdat hij nog lang niet op zijn potentieel gepikt lijkt.

Het is een voorbeeld van hoe jonge talenten snel worden weggekocht door grotere clubs, wat de uitdagingen voor clubs als FC Eindhoven in het behouden van hun jongere speelsters benadrukt. De toekomst ziet er veelbelovend uit voor Van de Wetering, die nu bij Excelsior de kans krijgt om zich verder te bewijzen in de hogere divisie





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