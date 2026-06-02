Achtien Brabanders in de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs van Quote

De Brabantse regio domineert dit jaar de lijst van Quote met achttien ondernemers onder de 40 jaar, waaronder Sharon Hilgers van My Jewellery, Stef van Vugt van Fruits Music en nieuwe duurzame start‑ups.

Dit jaar heeft de provincie Brabant een opvallende aanwezigheid in de ranglijst van de Jonge Selfmade Miljonairs , gepubliceerd door tijdschrift Quote . Maar liefst achttien ondernemers onder de veertig jaar uit het zuiden van Nederland hebben een plaats veroverd in de top‑hundred.

Deze jonge selfmade miljonairs hebben hun bedrijven vanaf de basis opgezet en weten nu een aanzienlijk vermogen te hebben opgebouwd. Een van de opvallende namen is Sharon Hilgers, 37, die als enige vrouw uit Brabant in het lijstje voorkomt. Zij is de oprichtster van My Jewellery, een sieradenmerk dat oorspronkelijk begon als een webshop en inmiddels is uitgegroeid tot een internationaal imperium met zestig vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Met een geschat vermogen van 65 miljoen euro staat Hilgers op 25e plaats in de ranglijst, een prestatie die haar tot een van de meest zichtbare vrouwelijke ondernemers van de regio maakt. De rijkste Brabander is Stef van Vugt, 29, afkomstig uit Oosterhout. Hij bezet de 15e positie met een vermogen van circa 90 miljoen euro, onthuld na de succesvolle verkoop van zijn bedrijf Fruits Music.

Dit platform maakt muzikanten beter vindbaar op Spotify en heeft van van Vugt een jonge miljardair gemaakt. Op de tweede plaats onder de Brabantse miljonairs staat Ralph Poppelaars, 37, uit Breda, die met zijn tuinmeubelbedrijf Tierra Outdoor een geschat vermogen van 85 miljoen euro heeft weten op te bouwen.

Op de derde plaats staat Rob van den Heuvel, 34, van Sendcloud, die vorig jaar nog de hoogst genoteerde Brabander was maar dit jaar afdaalt naar positie 17 met een vermogen van 80 miljoen euro. De lijst bevat ook opvallende nieuwkomers en bekende namen. DJ Hardwell, echte naam Robbert van de Corput, 38, uit Breda, klimt naar positie 78 met een geschat vermogen van 22 miljoen euro, waarmee hij een stap hoger staat dan een jaar geleden.

Daarnaast verschijnen Vincent Seijger en Lex Scheepers, beiden 32 en 29 jaar oud, op de 39e en 38e plaats met ieder 41 miljoen euro. Samen met voormalig huisgenoot Mark Verhagen hebben zij een start‑up opgezet in Eindhoven die zich richt op de productie van ijzerpoeder als alternatieve brandstof voor de industrie, een potentieel derde alternatief voor fossiele brandstoffen.

Tot slot wordt Noud Baijens, 39, uit Waalwijk, voor de laatste keer in de lijst genoemd; met een vermogen van 20 miljoen euro staat hij op 88e plaats, maar hij wordt volgend jaar te oud voor deze categorie. De Brabante vertegenwoordiging in de lijst laat zien hoe divers en dynamisch de jong ondernemerschapsgemeenschap in de regio is, variërend van mode en muziek tot duurzame technologie en logistiek





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