Achterhoekse talenten Maas Willemsen en Phillip Brittijn veroveren de eredivisie

Maas Willemsen van SC Heerenveen en Phillip Brittijn van Fortuna Sittard, beide afkomstig uit de Achterhoek, bewijzen dat ze thuis horen in de eredivisie. Ze spraken over hun succes, de overgang naar een nieuwe club en hun liefde voor hun geboortestreek.

Luuk en Siem de Jong, Martijn Meerdink, Sander Boschker en Alexander Büttner. Ze groeiden op in de Achterhoek en maakten een indrukwekkende voetbalcarrière door. En de lijst met namen gaat door.

Nu zijn het Maas Willemsen bij SC Heerenveen en Phillip Brittijn bij Fortuna Sittard die indruk maken op het hoogste niveau. Zaterdag speelden ze tegen elkaar in een spannende wedstrijd. Een dubbelinterview met de twee jonge talenten. Willemsen groeide op bij SV Harfsen, terwijl Brittijn zijn jeugd doorbracht in een andere hoek van de Achterhoek bij FC Winterswijk.

Beiden zijn nu 22 jaar oud en leerden elkaar kennen bij De Graafschap, waar ze zichzelf ook 'maatjes' noemen. Willemsen won de wedstrijd met 2-1, waarbij hij als verdediger van SC Heerenveen voor rust de paal raakte. Brittijn, de middenvelder van Fortuna Sittard, scoorde zelfs in de beginfase van de wedstrijd. Het was zijn vierde doelpunt van het seizoen.

Maar het feit dat het duo zich heeft bewezen in de eredivisie, wordt vooral onderstreept door een andere statistiek. Brittijn stond voor de 26e keer op rij in de basis, terwijl Willemsen al voor de 30e keer in de basis stond. De Achterhoekers zijn vaste waarden in hun elftallen. Voor beide spelers was er afgelopen zomer sprake van een flinke overgang.

'Een ander wereldje', lacht Brittijn over het Limburgse leven. 'Ik woon op mezelf in Maastricht, alleen. Ver weg van huis. Maar ik vermaak me prima.

De omgeving is prachtig, ik heb niets te klagen.

' 'Het bourgondische zit er natuurlijk erg in daar', vervolgt de Winterswijker. 'Allemaal gezellige, zorgzame mensen. Ook het aanpassen in de selectie is me meegevallen. Bij De Graafschap waren er alleen Nederlanders.

Dat is heel anders bij Fortuna. Toch ben ik goed en snel opgevangen.

' Willemsen is ook lovend. 'Ik word in Friesland omgeven door warme mensen. Bij een echte familieclub, dus die overgang was makkelijk. Al moet je je ook echt wel aanpassen.

Je merkt verder dat SC Heerenveen een grotere club is. Meer geld betekent gewoon betere faciliteiten, betere spelers en een betere staf.

' 'Op elke positie is een voetballer van Fortuna beter dan bij De Graafschap', vindt Brittijn. 'Dat is logisch. Ik merk het ook in het fysieke. In de duels en hoe we elkaar opvreten op de trainingen.

Er wordt meer van elkaar geëist.

' De jonge twintigers moeten ver van huis ook ineens hun eigen maaltje bereiden. 'Pasta pesto', somt Brittijn één van zijn lievelingsgerechten op. 'Dat is mijn hoogtepunt. Ook wel biefstukjes en de rest laat ik aan de club over.

' 'Veel bestellen ook zeker', lacht Willemsen. 'Ik maak wel eens ovengerechten en ook wel pasta's zoals gnocchi. Niet spectaculair hoor, maar koken vind ik wel leuk. Muziekje erbij.

' Ze zijn sleutelspelers en verklaren dat als volgt. 'Ik denk dat het met onze opleiding te maken heeft. En de typisch Achterhoekse mentaliteit ons helpt', denkt Brittijn.

'Dat bikkelen en 90 minuten gaan zonder gezeur. En ja, ook bij De Graafschap heb ik altijd veel gespeeld. Dat neem je mee.

' Dat Willemsen al zo belangrijk is, verbaast hem niet. 'Maas is gewoon een hele slimme jongen. De mensen die hem kennen, weten dat. Ik denk ook dat hij echt elke dag beter wil worden.

Die drive had hij al in Doetinchem.

' Willemsen: 'Als je ziet hoe makkelijk Phillip zich handhaaft op het middenveld. Veel power, makkelijk een mannetje passeren en met ook scorend vermogen. Hij had vanuit De Graafschap al veel tempo in zijn benen.

' Missen ze de Achterhoek eigenlijk? 'Ik kom nog vaak thuis', vertelt Willemsen. 'Bij een vrije dag ga ik naar mijn ouders, blijf ik een nachtje slapen. Dat vind ik gezellig.

En de streek is prachtig. Hoe meer ik van de wereld zie, hoe meer ik dat stukje bij Harfsen waardeer.

' Willemsen is trots. 'Het is goed om te weten waar je vandaan komt. Je staat op de schouders van de mensen waar je bent opgegroeid. Dat zijn je roots.

' 'Ik kom ook heel graag thuis bij mijn familie', bevestigt Brittijn. 'De Graafschap bezoeken op vrijdagavond is lastig, want ik heb daar dan bijna geen tijd voor. Ik volg het op tv en dat geeft nog altijd warme gevoelens.

' En denken ze dat De Graafschap promoveert via de play-offs? 'Ja', is Brittijn stellig. 'Altijd in geloven, dus ik zeg ook ja', besluit Willemsen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vertrekkend wethouder Noord-Beveland: 'Ik heb echt gehuild, daar durf ik best voor uit te komen'Vertrekkend wethouder Yvonne Maas van Noord-Bevelands Belang blikt terug op de verloren verkiezingen en vooruit op haar rol als raadslid.

Heerenveen in levendig duel vol kansen langs FortunaBeide ploegen krijgen de nodige kansen, maar sc Heerenveen gaat er met de volle buit vandoor.

Amsterdam en Bloemendaal beide verliezer met gelijkspel, SCHC verstevigt koppositieAmsterdam-Bloemendaal eindigt in 2-2. SCHC heeft bij de vrouwen vier punten voorsprong op nummer twee Kampong.

Michiel geeft iPhone weg aan gouden tipgever na inbraak in telefoonwinkelOndernemer Michiel Maas is een klopjacht begonnen op een dief die probeerde in te breken bij zijn telefoonwinkel in het centrum van Veghel. De dader kwam niet binnen, maar veroorzaakte wel flinke schade. Om hem op te sporen, looft Michiel een opvallende beloning uit: degene met de gouden tip krijgt een iPhone ter waarde van bijna duizend euro.

