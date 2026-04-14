Accijnsverlaging Duitsland zet Gelderse pomphouders in het nauw

De voorgenomen accijnsverlaging op benzine en diesel in Duitsland leidt tot grote onrust onder Gelderse pomphouders, die vrezen voor een exodus van klanten naar de Duitse tankstations. De pomphouders waarschuwen voor verliesgevende situaties en bekritiseren de Nederlandse overheid voor haar passieve houding. De prijsverschillen lopen op, wat de druk op de Nederlandse ondernemers verder vergroot.

De plannen van de Duitse regering om de accijns op benzine en diesel fors te verlagen, veroorzaken grote onrust onder pomphouders in Gelderland. Vooral in de grensregio is de vrees groot dat automobilisten massaal de grens over zullen steken om goedkoper te tanken. Jan-Pieter de Wilde van Kuster Energy verwacht een chaos aan de Duitse kant van de grens. Het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland was al aanzienlijk, maar zal door de accijnsverlaging nog verder toenemen. De Wilde benadrukt dat het verschil nu al 20 tot 25 cent per liter bedraagt, en daar komt straks nog eens 17 cent bij. Dit resulteert in een prijsverschil van ongeveer 40 cent per liter. Voor automobilisten kan dit flink oplopen. Bij een gemiddelde tankbeurt van 40 liter kan dit al snel 16 euro verschil betekenen.

De Wilde stelt dat de effecten van de prijsverschillen nu al merkbaar zijn. Hij merkt dat mensen doorrijden naar Duitsland om te tanken, en dat dit aantal alleen maar toeneemt. Waar voorheen vooral mensen uit de directe grensstreek wegtrokken, ziet hij nu ook automobilisten uit steden als Arnhem en verder weg afreizen naar Duitsland. Indien de accijnsverlaging doorgaat, verwacht hij een nog grotere drukte bij zijn tankstations net over de grens, bijvoorbeeld in Emmerich en Kleve. De Wilde voorspelt dat het in de beginfase echt een 'gekkenhuis' zal worden.

Toch denkt De Wilde niet dat iedereen zomaar de grens over zal gaan. Dit heeft vooral te maken met de bereikbaarheid. De A12 ligt open en de IJsselbruggen bij Arnhem worden gerenoveerd, wat de verkeersdoorstroming belemmert. De Wilde vergelijkt de situatie met een 'straat van Hormuz' bij het Velperbroek-circuit. Hierdoor verwacht hij dat automobilisten van verder weg minder snel zullen omrijden. Echter, voor sommigen zal het zeker lonen om zowel te tanken als boodschappen te doen in Duitsland.

De situatie is zorgwekkend voor pomphouders aan de Nederlandse kant van de grens. Om te kunnen concurreren, vrezen ze onder de kostprijs te moeten verkopen, wat desastreus zou zijn voor de winstgevendheid. De Wilde vreest dat veel ondernemers het niet zullen redden en dat het water ze aan de lippen staat. Een andere pomphouder in de grensstreek bij Aalten ervaart hetzelfde scenario. Hij ziet klanten weglopen naar Duitsland door de accijnsverlaging.

De pomphouders benadrukken dat het verschil niet alleen in de prijs ligt, maar ook in het beleid. Zij bekritiseren de Nederlandse overheid voor het niet anticiperen op de situatie. De pomphouder uit Aalten stelt dat Duitsland actie onderneemt, terwijl Nederland passief blijft. Hij vindt dat de overheid pas ingrijpt als de schade al is aangericht en het te laat is om in te grijpen. De Nederlandse overheid heeft nog geen accijnsverlaging aangekondigd, wat de pomphouders hopen dat snel zal veranderen. De Wilde benadrukt dat dit noodzakelijk is en dat de situatie onhoudbaar is.

De zorgen beperken zich niet tot de tankstations. De Wilde wijst erop dat alles wat met olie te maken heeft duurder wordt, van kunststof tot transport. Uiteindelijk zal dit effect voelbaar zijn voor iedereen in de portemonnee





Accijnzen Benzine Diesel Duitsland Pomphouders Grens Prijsverschil Nederland Economie

