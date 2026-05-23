Accidents in Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, en Pijnacker

This blog provides updates on the most important and noteworthy 112 news from Saturday, May 23, including accidents in Berkel and Rodenrijs, Bleiswijk, and Pijnacker.

Een automobilist en motorrijder zijn zaterdagmiddag in Berkel en Rodenrijs op elkaar gebotst. De motorrijder raakte hierbij licht gewond. Het ongeluk gebeurde rond 15:30 uur op de rotonde van de N471 en de G.K.

Van Hogendorpweg. Hulpdiensten waren met spoed ter plaatse om de motorrijder na te kijken. Hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

Een wielrenner is zaterdagmiddag hard ten val gekomen op de Overbuurtseweg in Bleiswijk. Het slachtoffer is zwaargewond. Het ongeluk gebeurde rond 14:00 uur. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatste.

Een bestuurder van een bestelbus heeft op de N470 ter hoogte van Pijnacker een lantaarnpaal volledig uit de grond gereden. Door de harde klap raakten zowel de bestelbus als de lantaarnpaal zwaar beschadigd. Ook een personenauto liep schade op. Volgens de bestuurder kreeg hij last van hooikoorts, waardoor hij mogelijk werd afgeleid.

De bestelbus botste vervolgens met naar schatting 80 kilometer per uur tegen de lantaarnpaal. Een automobiliste die achter de bestelbus reed, kon niet meer op tijd stoppen en reed over de omvergereden paal heen. Haar voertuig liep daarbij onder meer een lekke voorband op. De politie en ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen.

Ambulancepersoneel heeft beide bestuurders gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Door het ongeval en de bergingswerkzaamheden werd de N470 ter hoogte van Pijnacker vanaf de Zijdeweg richting het Tolhekplein afgesloten voor verkeer





