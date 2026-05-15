AC Milan moet dit seizoen de titel aan rivaal Internazionale laten en moet uitkijken dat het niet nog naast Champions League-voetbal grijpt in de laatste twee duels. Volgens Cassano zou AC Milan er goed aan doen om een trainerswissel door te voeren. Hij weet wel wie Milan erbovenop kan helpen: Napoli-trainer Antonio Conte.

'Conte heeft vorig jaar een wonder verricht bij Napoli, maar na twee jaar blijft hij niet bij dezelfde club. Wat mij betreft moet hij vertrekken. Waarheen? Naar Milan.

Hij zou de eerste trainer zijn die vier Scudetti wint met vier verschillende clubs. Als Milan het serieus wil aanpakken, is Conte de perfecte man. In tegenstelling tot Allegri verkoopt hij zichzelf op het veld en trekt hij zich niets aan van de pers. Hij laat het voetbal voor zich spreken.

Conte is een van de weinige trainers die, als hij beschikbaar komt, kan gaan waar hij wil. Er zijn er maar drie of vier trainers zoals hij.





