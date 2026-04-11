AC Milan lijdt smadelijke thuisnederlaag tegen Udinese (0-3)

AC Milan heeft in eigen huis een gevoelige nederlaag geleden tegen Udinese. De bezoekers wonnen met 0-3, mede dankzij een sterke prestatie van Jurgen Ekkelenkamp. Milan blijft steken op plek drie en ziet concurrenten dichterbij komen. De wedstrijd werd gekenmerkt door een sterk Udinese en een teleurstellend Milan.

AC Milan heeft zaterdag in eigen huis, in het majestueuze San Siro, een pijnlijke en verrassende nederlaag geleden tegen Udinese . De uitslag, een klinkende 0-3, weerspiegelt een avond waarop de bezoekers uit Udine dominantie toonden en Milan nergens in de wedstrijd kon overtuigen. Jurgen Ekkelenkamp speelde een cruciale rol in de overwinning, met een doelpunt en een assist op zijn naam, waarmee hij zijn stempel drukte op de wedstrijd.

Milan, dat met hoge verwachtingen de wedstrijd was ingegaan, zag zijn hoop op een snelle sprong in de ranglijst aan diggelen gaan en blijft voorlopig steken op de derde plaats. De nederlaag opent tegelijkertijd de deur voor concurrenten als Como en Juventus, die respectievelijk op twee en drie punten achterstand staan en de kans ruiken om op te klimmen in de rangschikking. De teleurstelling bij de Milanese supporters was dan ook enorm, wetende dat hun ploeg in staat wordt geacht om mee te dingen naar de titel, maar op deze avond simpelweg niet de vereiste kwaliteit kon tonen om Udinese te evenaren.\Udinese begon de wedstrijd zonder enige schroom en liet direct zien dat het niet van plan was om zich te verstoppen in San Siro. Met name Nicolò Zaniolo, die zich in topvorm toonde, was een constante plaag voor de Milanese defensie. De bezoekers creëerden al vroeg dreiging, en hoewel de eerste serieuze kansen voor Milan waren, met pogingen van Christian Pulisic en Rafael Leão, bleef de score voorlopig steken op 0-0. De ploegen waren lange tijd aan elkaar gewaagd, maar het was Udinese die de score opende. Zaniolo, als een wervelwind over het veld, bediende Arthur Atta, wiens voorzet via Davide Bartesaghi in het doel belandde, en de score op 0-1 zette. Milan bleef kansen creëren, maar het geluk ontbrak. Zaniolo was opnieuw de aangever bij de tweede treffer van Udinese. Hij gaf de bal perfect op het hoofd van Ekkelenkamp, die tussen de verdedigers Koni de Winter en Zachary Athekame in, raak kopte, en de voorsprong vergrootte naar 0-2. Vlak voor rust leek Udinese zelfs de score verder uit te bouwen, maar Thomas Kristensen verprutste een goede kans. De spanning was om te snijden, wetende dat Milan dringend op zoek was naar een antwoord, maar Udinese liet zich niet van de wijs brengen en verdedigde de voorsprong bekwaam.\De tweede helft startte met een furieus Milan, vastbesloten om de achterstand te repareren. Maduka Okoye, de doelman van Udinese en ex-Spartaan, speelde een cruciale rol in het verijdelen van Milanese ambities. Hij toonde zijn klasse met een aantal belangrijke reddingen, waaronder een spectaculaire parade op een harde schot van Alexis Saelemaekers, wiens inzet via de vingertoppen van Okoye op de lat belandde. Het was gewoonweg niet de avond van Milan. Twintig minuten voor tijd kwam de genadeslag. Een fout van Luka Modric leidde balverlies en Ekkelenkamp vond met een steekpass Atta, die met een gericht schot de korte hoek vond en de score op 0-3 bracht. Vanaf dat moment was de wedstrijd gespeeld. Udinese kwam niet meer in de problemen en speelde de overwinning professioneel uit. Deze knappe uitzege brengt Udinese naar een stevige tiende plaats in de Serie A en benadrukt de onvoorspelbaarheid van het voetbal. Voor AC Milan is de nederlaag een wake-up call, die laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is om de top van de Italiaanse competitie te bereiken. De trainersstaf zal ongetwijfeld aan de slag gaan om de fouten te analyseren en de ploeg klaar te stomen voor de volgende uitdaging





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Na Salah ook Robertson: succesploeg Liverpool valt langzaam uit elkaarMet het naderende afscheid van Andy Robertson bij Liverpool vertrekt er weer een bepalend gezicht van het elftal dat in 2019 de Champions League won onder Jürgen Klopp. Arne Slot heeft begrip voor het besluit van de Schotse linksback, die dit seizoen steeds minder vaak aan spelen toekwam.

Zoon van Seedorf (18) maakt profdebuut voor Milan FuturoDenzel Seedorf, de zoon van oud-international Clarence Seedorf, heeft zijn profdebuut gemaakt voor de beloftenploeg van AC Milan. De achttienjarige middenvelder viel deze week in tijdens het Serie D-duel met Real Calepina.

Wederopbouw bij Liverpool van Slot: 'Club en ik zitten op één lijn'Met het aangekondigde vertrek van Andy Robertson verlaat weer een speler uit het Jürgen Klopp-tijdperk Liverpool. De druk op Arne Slot is groot in een seizoen dat hij bestempelt als tussenjaar, maar de trainer voelt zich nog altijd gesteund door de clubleiding.

Arsenal lijdt thuis tegen AFC Bournemouth zeer dure nederlaag in Engelse titelstrijdArsenal heeft zaterdagmiddag een dure nederlaag geleden in de Engelse titelstrijd. In eigen huis ging de ploeg van manager Mikel Arteta verrassend onderuit tegen nummer dertien AFC Bournemouth: 1-2. Het gat tussen Premier League-koploper Arsenal en nummer twee Manchester City is nu negen punten, maar laatstgenoemde club heeft nog twee duels tegoed.

Arsenal lijdt onverwachte nederlaag tegen BournemouthKoploper Arsenal verliest thuis met 2-1 van Bournemouth in de Premier League. De voorsprong op Manchester City blijft negen punten, maar City heeft twee wedstrijden minder gespeeld. De nederlaag past in een reeks van teleurstellende resultaten voor Arsenal.

Koploper Arsenal lijdt dure thuisnederlaag tegen BournemouthKoploper Arsenal verliest in eigen huis met 2-1 van Bournemouth, waardoor Manchester City dichterbij kan komen.

