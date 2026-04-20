Abdi Nageeye grijpt naast podiumplek in spectaculaire marathon van Boston

Abdi Nageeye finisht als 21ste in de marathon van Boston, terwijl de Keniaan John Korir met een parcoursrecord de zege opeist. Ook in de wheeler-wedstrijd was er Nederlands succes met een podiumplek voor Jetze Plat.

De marathon van Boston , een van de meest prestigieuze hardloopevenementen ter wereld, heeft voor de Nederlandse topatleet Abdi Nageeye niet het gewenste resultaat opgeleverd. De 37-jarige Nageeye, die met hoge verwachtingen aan de start verscheen na een intensieve periode van herstel van een hardnekkige hamstringblessure, eindigde uiteindelijk op een teleurstellende 21ste plaats. Met een eindtijd van 2.08.13 kwam hij ruim zes minuten tekort op de uiteindelijke winnaar, de Keniaan John Korir.

Hoewel Nageeye zijn race strategisch op eigen tempo wilde indelen om in de slotfase toe te kunnen slaan, bleek al in de openingsfase dat hij niet het juiste ritme kon vinden om de elitegroep bij te houden. Het is een flinke domper voor de Nederlander, zeker gezien zijn eerdere successen en het feit dat hij vorig jaar in Londen nog zijn eigen nationale record wist aan te scherpen naar 2.04.20. Ondanks het uitblijven van de topklassering was het voor Nageeye in ieder geval een morele overwinning dat hij de finish heeft gehaald, nadat hij vorig jaar in New York voortijdig de strijd moest staken door fysiek ongemak. De hoofdrol in Boston was weggelegd voor de 29-jarige Keniaan John Korir, die een verbluffende prestatie leverde door het parcoursrecord te verpulveren. Met een tijd van 2.01.52 liet hij de concurrentie ver achter zich en verbeterde hij de oude toptijd van Geoffrey Mutai uit 2011 met ruim een minuut. Korir maakte het verschil in de beruchte heuvelachtige zone van Newton, waar hij de ontsnapte Milkesa Mengesha inhaalde en direct daarna zijn eigen tempo fors verhoogde. Binnen enkele kilometers liep hij een gat van bijna dertig seconden dicht, waarna hij onbedreigd naar de overwinning liep. Hoewel zijn tijd officieel niet erkend wordt als wereldrecord vanwege de specifieke parcourskenmerken van Boston, die door de hoogteverschillen en windrichting vaak als onregelmatig worden beschouwd, is het een historisch hoogtepunt in zijn carrière. Bij de vrouwen wist Sharon Lokedi haar suprematie in Boston te bevestigen door voor de tweede keer op rij de marathon te winnen, waarmee zij opnieuw de sterkste was in een zeer competitief veld. Naast de reguliere marathonlopers was er ook veel aandacht voor de wheeler-wedstrijd, waar de Zwitserse legende Marcel Hug opnieuw liet zien waarom hij de absolute wereldtop vertegenwoordigt. Hug schreef de marathon van Boston voor de negende keer op zijn naam met een tijd van 1.16.06. Hoewel hij ditmaal net boven zijn eigen parcoursrecord bleef, was zijn dominantie nooit in gevaar. De Nederlandse inbreng bij de wheelers was succesvol dankzij Jetze Plat, die knap als derde over de streep kwam achter de Amerikaan Daniel Romanchuk. Voor de 40-jarige Hug, die al zeven paralympische titels op zijn naam heeft staan, is deze zege een belangrijke stap in zijn missie om dit jaar alle zeven grote marathons ter wereld te winnen. Na eerdere successen in Tokio onderstreept deze overwinning in Boston zijn ongekende vorm en doorzettingsvermogen in een discipline die hij al jarenlang naar eigen hand zet





Verstappen grijpt door pech naast goede klassering bij generale op NürburgringDe race stond in het teken van de zaterdag overleden Juha Miettinen. Voor de start was er een minuut stilte.

Nageeye gaat met 'eenzame tactiek' voor podiumplaats in marathon van BostonAbdi Nageeye (37) heeft na blessureleed zijn trainingen aangepast en begint vandaag met hervonden vertrouwen aan de marathon van Boston.

